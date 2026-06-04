La tensión en un barrio de Mataró se cobra la suspensión de dos desahucios "por motivos de seguridad"

Los episodios de tensión vividos el pasado martes en el barrio de Cerdanyola de Mataró tras el desahucio de una familia con cuatro menores ―con enfrentamientos entre los Mossos d'Esquadra y un grupo de manifestantes que se saldaron con un total de ocho detenidos (siete de ellos, menores)― han llevado a las autoridades a suspender otros dos lanzamientos que estaban planificados en la capital del Maresme para el miércoles y para este mismo jueves, asegura el Sindicat d'Habitatge de Mataró. "Los desahucios programados para ayer miércoles y hoy jueves los han suspendido alegando motivos de seguridad, con relación al desahucio del martes", afirma la portavoz de la entidad, Pilar Sànchez.

Los disturbios del martes se han producido apenas un año después de que el barrio mataronense de Cerdanyola viviese varias noches seguidas de altercados, que en aquella ocasión también protagonizaron vecinos muy jóvenes de la ciudad y que se saldaron con una decena de detenidos y una treintena de contenedores quemados. Con esos antecedentes, tanto la Policía Local como los Mossos d'Esquadra han reforzado la seguridad en la zona, para evitar que estas situaciones se sigan sucediendo.

En este contexto, la posibilidad de que los desahucios programados para este miércoles y para este mismo jueves comportasen protestas y nuevos enfrentamientos ha llevado a las autoridades a apostar por el apaciguamiento. Sin embargo, para el sindicato "la cuestión es que esta no es una solución definitiva, que paren ahora los desahucios para ejecutarlos en unas semanas, reclamamos soluciones definitivas y estables". "Esto demuestra que si quieren, pueden parar desahucios", ha añadido la portavoz Sànchez. En todo caso, esta pasada madrugada no se han producido altercados, confirman fuentes policiales.

En un comunicado enviado este jueves por la mañana, el Sindicat d'Habitatge de Mataró ha acusado al PSC y al alcalde, David Bote, de ser los "verdaderos responsables de la tensión generada en el barrio de Cerdanyola". Apuntan, asimismo, que "hace falta asumir responsabilidades por la gravedad de la crisis de la vivienda y por la respuesta absolutamente desproporcionada y violenta de los Mossos d'Esquadra", que el martes pasado utilizaron proyectiles de foam para dispersar a unos manifestantes que, según la versión policial, lanzaron objetos y piedras a la línea policial causando heridas leves en cinco agentes. "La situación de los barrios de Mataró ha llegado a su límite y el gobierno del PSC en el Ayuntamiento, la Diputación, la Generalitat y el Estado son los responsables", se lee en el comunicado del sindicato.

Reacción vecinal

Por su parte, la Associació de Veïns de Cerdanyola ha emitido otro comunicado, en que condenan "firmemente" los "desórdenes nocturnos" del martes. Señalan asimismo que, "en este contexto existen entidades cuyas prácticas generan división y dificultan la convivencia", aunque no detallan a qué grupos se refieren. Lamentan también que "pese a los esfuerzos realizados" por las administraciones, todavía no se ha "logrado ofrecer respuestas suficientes y efectivas" para "la emergencia habitacional en Cerdanyola", un problema que, a tenor de la entidad vecinal, "se ha convertido en uno de los desafíos más grandes y urgentes" que afronta la ciudadanía.

Así, y "ante el desamparo que sufren las familias afectadas por los desahucios", la asociación hace un llamamiento al gobierno municipal para que "actúe con determinación y urgencia" e implemente medidas "para mitigar el impacto emocional, social y económico que supone la pérdida del hogar". "La vivienda es un derecho, no una mercancía ―y finaliza la entidad―. Como barrio, no podemos permanecer impasibles mientras nuestros vecinos son expulsados de sus hogares".