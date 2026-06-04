Paliar las altas temperaturas
Santa Coloma dedicará más de un millón de euros para aclimatar sus escuelas este verano
El Ayuntamiento estudia instalar ventiladores fijos de techo, cambiar la iluminación y proteger fachadas soleadas
Aulas que parecen hornos: las familias catalanas reclaman medidas urgentes para combatir el calor en los colegios
El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha anunciado que impulsará "medidas urgentes para reducir el calor en las aulas de las escuelas de educación infantil y primaria de la ciudad". Estas medidas se traducen en "una inversión municipal superior al millón de euros para dar respuesta a una necesidad que ha ido en aumento en los últimos años como consecuencia del incremento generalizado de las temperaturas y el adelanto de las olas de calor", según ha detallado el consistorio a través de un comunicado.
Entre las medidas planeadas, destaca la instalación de ventiladores fijos de techo "en número y dimensión adecuados a la superficie y orientación de las aulas", en el recambio de ventanas no funcionales que impiden la apertura o cierre "en condiciones de seguridad" y "para favorecer la ventilación natural cruzada", la colocación de elementos exteriores de protección solar en las fachadas soleadas, como persianas o toldos, así como el cambio de la iluminación por leds que emitan menos calor.
La alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González, ha señalado que con la inversión sirve para "dar respuesta a una realidad que ya no admite espera: las temperaturas en las aulas han aumentado y nuestros centros educativos tienen que ser lugares confortables para aprender". "Esta es una inversión municipal que refleja el compromiso de este gobierno con la educación y con el bienestar de toda la comunidad educativa", ha añadido la alcaldesa.
Esta medida, asume el gobierno municipal, supone "acelerar las medidas previstas en el Pla Escoles Futur 2025-2030 para mejorar el confort térmico en los centros educativos". Asimismo, el Ayuntamiento de Santa Coloma indica que "hasta el momento, las escuelas han dispuesto de instrucciones de la Generalitat para la compra e instalaciones de ventiladores y que el gobierno local "ha acompañado, con apoyo técnico, a aquellos centros que han solicitado permiso para colocarlos".
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