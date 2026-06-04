El PSC denuncia que Badalona no podrá optar a hasta 168 millones para invertir en vivienda por no poder pagar a tiempo a proveedores

La gran dificultad del Ayuntamiento de Badalona para pagar a tiempo las facturas a proveedores ha vuelto a suscitar una polémica en la ciudad. Este miércoles, el grupo del PSC en el consistorio badalonés ha acusado al gobierno municipal de Xavier Garcia Albiol de provocar que la ciudad "pierda 168 millones de euros para invertir en vivienda durante los próximos cuatro años". Concretamente, los socialistas recuerdan que el interventor municipal advirtió recientemente que el periodo medio de pago a proveedores está por encima de los 160 días (lejos del máximo de 30 días que marca la ley), lo que ha provocado la inclusión obligatoria de Badalona en el Mecanismo de Pago a los Proveedores de 2026 del Ministerio de Hacienda.

A su vez, los socialistas denuncian que esta contingencia impide al gobierno municipal acogerse al Real Decreto Ley 13/2026, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado martes 2 de junio. Este decreto "permite a los ayuntamientos utilizar los superávits de los ejercicios 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029 para financiar inversiones sostenibles, especialmente en vivienda", y que estas tengan carácter plurianual, con una ejecución de hasta cuatro años. Sin embargo, apunta el PSC, "Badalona queda excluida de esta oportunidad porque el Ayuntamiento incumple los plazos legales de pago a los proveedores". Así, a través de un comunicado, el presidente del grupo municipal socialista, Fernando Carrera, ha mostrado que considera "inadmisible" que la ciudad no pueda acogerse al Decreto Ley "por culpa de la incapacidad del gobierno municipal de cumplir una obligación tan básica como pagar a proveedores en los plazos legales".

Preguntadas al respecto por EL PERIÓDICO, fuentes municipales sostienen que "parece mentira que el PSC haya emitido esa nota de prensa" y que "lo que ha de dejar de hacer es inventar, porque Badalona no pierde la oportunidad de hacer vivienda pública". A continuación, el gobierno municipal recuerda que ya está abierto el plazo para optar a uno de los ocho pisos en alquiler asequible en el barrio del Gorg. Las mismas fuentes enumeran también 51 pisos de próximas promociones de "vivienda municipal": 20 en la calle Pomar de Baix, 14 en la calle Progrés/plaza Cotonifici y otros 16 por parte de la empresa municipal Engestur en la calle Lizst. "Es una invención lo que dicen y es una buena noticia para los vecinos de Badalona que ya estamos en el proceso de adjudicación de pisos de promoción oficial", zanjan fuentes municipales.

En diversas ocasiones, la concejala de Hacienda, Eva Guillén, ha señalado que los problemas de impago se arrastran desde 2018 y que parte de los excedentes de tesorería tienen su origen en "la imposibilidad de hacer frente al pago de facturas de grandes servicios de ciudad que el gobierno se encontró sin contrato vigente" cuando accedió a la alcaldía en 2023. En esta línea, en dos recientes plenos municipales el gobierno de Albiol ha aprobado el pago de paquete de facturas pendientes por valor de unos 44 millones de euros.

Por su parte, el PSC de Badalona exige responsabilidades al gobierno municipal y reclama la comparecencia urgente del alcalde, para que dé explicaciones: "Mientras otros municipios podrán aprovechar estos recursos para construir vivienda y mejorar los servicios públicos, Badalona vuelve a quedar atrás por la gestión económica del gobierno de Albiol", concluye Carrera.