El Papa y el Tour retrasan las afectaciones
Cortes de verano en el metro de Barcelona: la L1 cerrará entre Florida y Plaça de Sants y la L9 entre La Sagrera y Onze de Setembre
La estación de Verdaguer de la L4 cerrará en julio y agosto, así como el pasadizo de conexión entre la L1 y la L3 hasta septiembre
El metro planea cerrar el pasillo entre la L1 y la L3 en Catalunya en el verano de 2026 para retirar amianto
Se acerca el verano y con él las obras en el metro de Barcelona que aprovechan el descenso de la movilidad por las vacaciones para ponerse al día. Esta vez, sin embargo, la visita del Papa y el Tour de Francia han retrasado el inicio de las afectaciones hasta julio. No habrá como otros años un gran corte con una afectación masiva de usuarios, sino dos en tramos concretos en las líneas L1 y L9.
Concretamente, la L1 estará fuera de servicio entre las estaciones de La Florida y Plaça de Sants entre el 17 de julio al 28 de agosto por la sustitución de toda la vía. El otro corte de este verano en el metro será en la L9/L10 entre La Sagrera y Onze de Setembre a partir del 25 de junio y hasta el 6 de septiembre. La afectación se ampliará los últimos seis días hasta Bon Pastor.
Aunque de menor envergadura, los usuarios también verán alterado su trayecto habitual en el metro por otras dos obras. En Plaça Catalunya, el pasadizo de conexión entre las líneas L1 y L3 se cerrará y obligará a realizar el recorrido por el exterior entre el 6 de julio y el 7 de septiembre. Asimismo, los trenes pasarán de largo de la estación de Verdaguer de la L4 entre el 6 de julio y el 30 de agosto, de modo que será necesario bajarse una parada antes o después.
Renovación integral de vía en la L1
El corte más importante es el de la L1, por las obras de renovación de toda la vía entre las estaciones de Santa Eulàlia y Mercat Nou, aunque en la práctica implicará hasta cinco estaciones entre Plaça de Sants y La Florida, que suman 43.000 usuarios en los días laborables de julio y 36.000 en agosto. También se aprovechará para cambiar los aparatos de vía de Santa Eulàlia que dan acceso al taller, en unos trabajos que costarán 11,5 millones de euros.
TMB y la Generalitat señalan como alternativa principal al corte la propia red de metro, con el enlace a las líneas 9 y 10 Sud en la estación de Torrassa y a la L5 en Plaça de Sants. Además, TMB habilitará un servicio alternativo de autobuses que recorrerá el tramo afectado con un intervalo de entre 4 y 9 minutos los días laborables, de 5 a 10 minutos los sábados y de entre 6 y 11 minutos los domingos. Aún así, habitualmente sucede que, tras los primeros días, los usuarios comprueban que las alternativas en metro son la mejor opción, según los propios técnicos de TMB. Pero sucede que la estación de Plaça de Sants no es accesible, de modo que también habrá un servicio de bus lanzadera específico para personas con problemas de movilidad reducida. También la conexión con Ferrocarrils de la Generalitat en la estación de Avinguda Carrilet y la conexión con Rodalies en Rambla Just Oliveras se señalan como buenas alternativas.
Obras en la L9/L10 Nord
La segunda afectación más importante será en la L9/L10 Nord entre las estaciones de La Sagrera y Bon Pastor, y tienen como motivo la obra del macropozo para la conexión de los ramales del norte con el futuro tramo central de la línea. En la actualidad, las líneas L9 Nord y L10 Nord discurren entre este punto y La Sagrera por el túnel de la L4. La obra, que ejecuta la Generalitat, cuenta con un presupuesto de 22,6 millones de euros. La media de validaciones diarias en el tramo afectado es de 3.300 en los días laborables de julio y de 2.400 en agosto. TMB habilitará buses alternativos con una frecuencia entre los 6 y 11 minutos los días laborables y de 10 minutos los sábados y festivos. Pero el metro vuelve a presentarse como la alternativa más eficiente al corte, con enlace con la L1 en Fondo y la L2 en Gorg. Asimismo, las líneas regulares de bus H8, 34 y 126 recorren el tramo afectado.
Obras de accesibilidad en Verdaguer
Asimismo, la estación Verdaguer de la L4 quedará fuera de servicio entre el 6 de julio y el 30 de agosto por obras de accesibilidad del intercambiador con la L5. Unas 6.500 personas en julio y 4.800 en agosto utilizan habitualmente la estación, y deberán subir o bajarse en las estaciones continuas, Joanic o Girona.
En estos momentos se están llevando a cabo las actuaciones correspondientes a la obra civil para adaptar el pasillo de correspondencia —fuera de servicio desde octubre pasado— y los pozos que albergarán los nuevos ascensores y las escaleras mecánicas entre el vestíbulo de la L4 y los andenes.
Intercambiador en Catalunya
Las obras de renovación del pasillo en la estación de plaza Catalunya que conecta las líneas 1 y 3 se ejecutarán del 6 de julio al 7 de septiembre e incluirán la retirada de amianto que se encuentra encapsulado debajo del techo. El recorrido por la calle aún no se ha definido, aunque estará señalizado para conducir de forma clara el abundante flujo de personas que realizan a diario este intercambio. El futuro pasadizo, aunque seguirá siendo igual de estrecho, tendrá un nuevo pavimento, techo e iluminación, en una obra en la que se invertirán 1,2 millones de euros.
TMB realizará una campaña informativa por todos sus canales y en las estaciones previamente a cada afectación.
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