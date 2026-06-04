MAPA | ¿Dónde refugiarte del calor en el área de Barcelona este verano?

En los últimos cinco años, el mapa de los refugios climáticos que gestiona el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) gracias a su Xarxa Metropolitana de Refugis Climàtics (XMRF) ha crecido notablemente. De los exiguos 20 que el ente referenciaba en 2021, este verano se ha pasado a 319.

Así, son 75 los nuevos refugios que se suman al listado, y ya dan cobertura a 1,5 millones de vecinos, sin contar los residentes en la ciudad de Barcelona. En total, se trata de 188 equipamientos municipales, 108 parques y 23 piscinas.

Descripción de la visualización de refugios climáticos en el área metropolitana de Barcelona.

Una de las novedades de este año consiste en la próxima introducción en el listado de locales de titularidad privada. Concretamente, comercios o establecimientos de atención al público se pueden adherir a la XMRC para ofrecer a los vecinos la oportunidad de realizar pequeñas estancias en ellos para resguardarse del calor.