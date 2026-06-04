Paliar las altas temperaturas
MAPA | ¿Dónde refugiarte del calor en el área de Barcelona este verano?
La oferta de refugios climáticos en el área metropolitana alcanza este año las 319 localizaciones; tanto exteriores como interiores
La red de refugios climáticos metropolitanos se amplía un 31% tras sumar 75 nuevos espacios
En los últimos cinco años, el mapa de los refugios climáticos que gestiona el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) gracias a su Xarxa Metropolitana de Refugis Climàtics (XMRF) ha crecido notablemente. De los exiguos 20 que el ente referenciaba en 2021, este verano se ha pasado a 319.
Así, son 75 los nuevos refugios que se suman al listado, y ya dan cobertura a 1,5 millones de vecinos, sin contar los residentes en la ciudad de Barcelona. En total, se trata de 188 equipamientos municipales, 108 parques y 23 piscinas.
Una de las novedades de este año consiste en la próxima introducción en el listado de locales de titularidad privada. Concretamente, comercios o establecimientos de atención al público se pueden adherir a la XMRC para ofrecer a los vecinos la oportunidad de realizar pequeñas estancias en ellos para resguardarse del calor.
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