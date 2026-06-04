Localizan un refugio antiaéreo inacabado de 1937 en el mercado de l'Abaceria de Barcelona

Los trabajos arqueológicos realizados en el entorno del mercado de l'Abaceria de Barcelona han revelado la presencia de un refugio antiaéreo inacabado que, según la documentación conservada, fecha de 1937 y se habría utilizado durante la Guerra Civil. Se trata de una estructura tipo galería, de la que se ha conservado un tramo de unos 68 metros, con una amplitud de unos 1,10 metros y una altura de 2 metros, con capacidad para unas 240 personas, indica el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

El hallazgo se ha producido durante los trabajos de rebaje de la calle de Torrijos para renovar su pavimentación, y el acceso se ha documentado delante del número 2 de esta calle. En el interior se han conservado diversos elementos que aportan información sobre las condiciones de uso y funcionamiento del espacio, como un pozo de ventilación situado cerca del acceso. Diversos ganchos de hierro y diferentes encajes practicados en las paredes probablemente servían para colocar sistemas de iluminación, como lámparas de aceite o de carburo.

La intervención también ha permitido documentar un pequeño conjunto de grafitos conservados en el interior de la galería. Entre las inscripciones identificadas hay marcas relacionadas con medidas e indicaciones constructivas, así como un nombre propio, que constituye un testimonio directo de las fases de ejecución de la obra o del uso posterior del refugio. Durante los trabajos también se ha localizado una moneda en el muro que tapiaba el acceso a la estructura.

Tapiado

Sus características hacen pensar que podría corresponder al refugio R.0230, utilizado durante la Defensa Pasiva de Barcelona y financiado mediante subvención pública, si bien podría tratarse de una obra inacabada al no presentar revestimiento en algunos tramos. Los informes municipales elaborados entre 1939 y 1940 señalaban que este refugio disponía de tres bocas de acceso situadas en los entornos de la plaza de Roque Barcia (actual plaza del Raspall) y de las calles de Puigmartí, Torrijos y Voltaire (actualmente, calle de Siracusa).

El descubrimiento permite diferenciar esta estructura de otro refugio documentado hace unos años bajo el mercado de l'Abaceria, correspondiente a una construcción diferente y que podría identificarse con los refugios 1195 o 0008. Dado que la estructura no está totalmente terminada y en algunos puntos las arcillas están aplastadas, una vez documentado el refugio, quedará cerrado con un registro para hacerlo accesible para posibles inspecciones llevadas a cabo por personal técnico.