El AMB inaugura en el Prat el primer aparcamiento Bicibox de gran capacidad de los seis que abrirá este año

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha inaugurado este jueves un nuevo aparcamiento Bicibox de gran capacidad en la estación de Rodalies del Prat del Llobregat, el primero de los seis que ha instalado en tres municipios metropolitanos. El equipamiento estratégico quiere "reforzar la intermodalidad entre la bicicleta, los vehículos de movilidad personal (VMP) y el transporte público", tanto en la ciudad como en la metrópolis. Con esta nueva instalación, el municipio del Baix Llobregat se convierte en el que más equipamientos de estas características tiene de todo el AMB.

El nuevo aparcamiento habilitado dispone de 61 plazas para bicicletas y patinetes, conecta con la estación de Renfe y la parada de metro y permite ampliar la cobertura del servicio Bicibox al municipio, que ya supera las 400 plazas. El proyecto ha supuesto una inversión de 157.553,87 euros, financiada por el organismo metropolitano en el marco del Plan de Sostenibilidad Ambiental para los Municipios (PSA), y forma parte de la estrategia metropolitana del AMB para fomentar una movilidad más sostenible, saludable y eficiente.

El acto de inauguración ha contado con la consejera delegada de Movilidad Sostenible del AMB, Elisabet Latorre, y el teniente de alcaldesa de Acción Institucional, Proyector Urbanos y Movilidad del Ayuntamiento del Prat, Juan Pedro Pérez. "Hacemos realidad una alternativa de movilidad sostenible y saludable, un firme compromiso que tenemos con la ciudadanía", ha dicho Latorre, que ha apuntado que el nuevo aparcamiento facilita una mejor conexión y que forma parte de un nuevo paquete "que refuerza la estrategia metropolitana para el impulso de la bici como medio de transporte habitual y para fomentar la intermodalidad" con el transporte público.

Por su parte, Pérez ha afirmado: "El nuevo aparcamiento de alta capacidad permite que los usuarios de la estación de Rodalies y de metro puedan realizar el primer o el último trayecto en bicicleta y dejarla en un lugar seguro. El volumen de usuarios de Bicibox en este punto ya era el más alto de la ciudad y confiamos en que este nuevo aparcamiento anime a aún más personas". Este se complementa con otros dos Bicibox de gran capacidad, que se encuentran en los vestíbulos de las estaciones Cèntric y Les Moreres, que ya están casi al cien por cien de su capacidad.

Cinco aparcamientos más

La nueva infraestructura del Prat forma parte de un paquete de seis aparcamientos Bicibox de gran capacidad que el AMB está desplegando en distintos municipios metropolitanos: cuatro en L’Hospitalet de Llobregat y uno en Sant Cugat del Vallès. En L’Hospitalet se ubicarán junto al Hospital de Bellvitge y la estación de Renfe Bellvitge, ambos con 41 plazas; en la estación de FGC Avinguda Carrilet, con 63 plazas; y en la estación de metro de Collblanc, con 28 plazas. Por su parte, Sant Cugat contará con un nuevo aparcamiento en la estación de FGC de Sant Cugat, con capacidad para 65 bicicletas. La inauguración de estas instalaciones está prevista entre este verano y finales de año.

Según han avanzado las autoridades este jueves, el servicio Bicibox está experimentando un fuerte crecimiento de la demanda, tanto en el Prat como en el resto de municipios metropolitanos. En 2025, el servicio superó los 400.000 usuarios. El municipio de El Prat de Llobregat registra más de 850 personas abonadas al servicio y, solo durante el primer trimestre de 2026, se contabilizaron más de 8.000 usos. Actualmente, la red cuenta con 240 módulos y 12 aparcamientos de gran capacidad, lo que supone más de 3.500 plazas distribuidas en 32 municipios del área metropolitana de Barcelona.

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El AMB recuerda que para utilizar Bicibox es necesario darse de alta previamente a través de la página web del servicio y registrar el vehículo. Asimismo, ante la prohibición indefinida de acceso de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal al transporte público, Bicibox se ha consolidado como una de las principales alternativas para facilitar el estacionamiento seguro de estos vehículos en las proximidades de estaciones ferroviarias y paradas de autobús.