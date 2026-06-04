La histórica Masia Tibidabo despega con la "cocina catalana" del chef Rafa Zafra y las mejores vistas de Barcelona

El Tibidabo sumará desde este viernes otra motivación para los visitantes: la Masia Tibidabo es la nueva propuesta gastronómica del rehabilitado edificio modernista de 1901, cuya carta lidera el conocido chef Rafa Zafra y que regala espectaculares vistas de Barcelona a unos 500 metros de altitud. El proyecto, que remata la oferta del Parque de atracciones del Tibidabo, añade cocina catalana de calidad al idílico entorno.

Rosa Ortiz, directora del Parque de atracciones Tibidabo; Rafa Zafra; Jaume Collboni; Dani Freixes; y Marta Labata, directora general de BSM. / BSM

El centenario inmueble (de autor desconocido), que como el parque está gestionado por la empresa municipal Barcelona Serveis Municipals (BSM), ha renacido de sus cenizas en un contexto idóneo, al cumplirse el 125 aniversario del recinto de ocio. El viejo restaurante había cerrado hace un año, tras una etapa anodina, y desde octubre se sometió a una intervención que ha afectado tanto al edificio como al diseño interior, con una inversión municipal de 2,5 millones de euros. La delicada misión ha corrido a cargo de Varis Arquitectes, liderada por el arquitecto Dani Freixes.

El alcalde Jaume Collboni no ha querido perderse el bautismo, que para el ayuntamiento --como ha explicado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet-- supone un nuevo reclamo para que los barceloneses acudan a la montaña y la hagan suya.

La potencia gastronómica está garantizada con el asesoramiento y la propuesta del sevillano Zafra, formado en elBulli con Ferran Adrià y con una prolífica trayectoria que incluye dos restaurantes destacados de Barcelona, como son Estimar y Amar. De nuevo, el proyecto va de la mano de sus socios Anna Gotanegra y Ricardo Acquista. Juntos han definido la oferta, carta, y equipo ejecutivo de cocina. El resto de la plantilla, hasta un total de 20 empleados, está en la nómina de BSM.

Para todos los públicos y bolsillos

En el Tibidabo, Zafra profundiza en la cocina catalana para todos los públicos --incluyendo a niños a los que guste comer de verdad, puntualiza--, mimando el producto y las elaboraciones para compartir. "Trabajamos con conceptos que ya existen pero actualizados, comida sencilla pero con un punto más". Ante varios cientos de invitados han exhibido una muestra en pequeñas dosis: anchoas y boquerones con pan con tomate, croquetas de 'rostit', puerro confitado con avellana tostada, salmorrejo tradicional con huevo y jamón, merluza a la brasa con alubias y butifarra 'espacarrada', bacalao confitado a la catalana, costilla de cordero rebozada con alioli...

Otro rincón de Masia Tibidabo, donde destacan las lámparas-proyector. / BSM

La carta abarca de un arroz a la cazuela con costilla de cerdo y setas de temporada (19 euros) a un fricandó de ternera (21), incluyendo carnes y pescados a la brasa. El chef estima que el tíquet medio puede rondar entre 45 y 50 euros en el comedor central, una sala mirador con ventanales panorámicos. Pero también existe la oferta más informal y asequible del vermuteo y tapas por unos 12 o 15 euros en la terraza, con vistas al parque y a Collserola. En total, con un aforo para unos 300 comensales.

Para Freixes, la rehabilitación de la Masia Tibidabo ha sido todo un reto, que partió del encargo de gestar un restaurante "confortable y singular". Para ello quería implicar a los cinco sentidos. Zafra ponía "el paladar y el olfato", ha contado, mientras que el diseño debía alcanzar a la vista (impresionante desde sus ventanales), el oído ("hay que poder hablar mientras se come bien") y el tacto, con las cálidas maderas y textiles, y a la hora de acomodar las posaderas, ha terciado. La singularidad la aporta haber dibujado el espacio para que tenga un "relato", "como si las paredes hablasen".

Collboni felicita a Zafra, con su socia, la empresaria Anna Gotanegra al fondo. / EPC

De hecho, las lámparas --diseñada por el equipo de arquitectura pero creadas por SONO Tecnología Audivisual-- son un interlocutor clave: ejercen en sí mismas de proyector de imágenes históricas del Tibidabo, de la ciudad e incluso personalizadas en caso de eventos, y también se emiten en las paredes.

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Zafra, Gotanegra y Acquista, que ganaron por concurso la adjudicación de la asesoría gastronómica, ven cumplido un sueño y "llevar la cocina a lo más alto", bromean en alusión al emplazamiento. Por cierto, que la experiencia para llegar hasta el restaurante forma parte de la propuesta de inmersión, ya que la reserva de mesa incluye el trayecto en el funicular Cuca de Llum, el icónico transporte también panorámico de acceso al parque. Aunque también hay aparcamiento para quienes suban en vehículo privado.