La física te explica por qué no cae el 'Ou com balla' de Barcelona: de la ecuación de Bernoulli al efecto Coandă

Este jueves 4 de junio Barcelona vuelve a celebrar el día de Corpus con una tradición propia y sorprendente, el 'Ou com balla'. Hasta domingo, 45 espacios de la ciudad contarán con actividades de una programación protagonizada por los claustros y patio decorados y las alfombras florales. En 25 de los 45 escenarios podrá verse cómo 'flota' y gira un huevo sobre el chorro de agua de un surtidor bellamente decorado. En este artículo de EL PERIÓDICO puede consultarse un mapa detallado y los actos clave.

La celebración de Corpus en la ciudad tiene más de 700 años de historia y está reconocida como Fiesta Patrimonial de Interés Nacional. Concretamente, la costumbre de hacer bailar un huevo está documentada desde principios del siglo XVII, pero su origen muy probablemente es anterior. Tiene un significado ambiguo, que se asocia a la abundancia de la primavera por las flores y cerezas que se usan en la decoración de la fuente, a la pureza del agua en circulación y la fecundidad representada por el huevo.

No es magia, ¡es física!

El movimiento hipnótico del 'Ou com balla' despierta la curiosidad de gran parte del público, que se pregunta por qué no cae el huevo en ningún momento y se mantiene siempre en lo alto del chorro de agua. No hay magia de por medio: el secreto está en la física.

La fisica del ou com balla

Te explicamos en varios gráficos cómo funciona exactamente este vistoso truco. Eso sí, hay una condición esencial: el huevo debe estar vacío por dentro. Se extrae el contenido previamente mediante un pequeño agujero, que se sella con cera para que no entre agua por él.

Al perder buena parte de su peso, el huevo se vuelve lo bastante ligero como para que el chorro de agua pueda sostenerlo, pero aún conserva la masa suficiente para no salir disparado hacia arriba. Así, el huevo queda atrapado en una especie de equilibrio dinámico: la gravedad lo empuja hacia abajo, mientras que la fuerza del chorro de agua lo empuja hacia arriba.

La fisica del ou com balla

La forma ovalada del huevo también desempeña un papel importante. Cuando el agua llega a la base y asciende por los laterales, el flujo tiende a rodear su superficie de manera relativamente suave. Además, la rugosidad y los pequeños poros de la cáscara favorecen la formación de microcorrientes y remolinos alrededor del huevo, que ayudan a mantenerlo dentro del chorro en lugar de dejarlo caer hacia un lado.

La fisica del ou com balla

Cuando el agua circula por los laterales del huevo, aumenta su velocidad y se generan diferencias de presión alrededor de la cáscara, un efecto relacionado con el principio de Bernoulli. En las zonas donde el agua se mueve más deprisa, la presión es menor, y eso contribuye a “centrar” el huevo dentro del flujo.

También interviene el efecto Coandă, que es la tendencia de un fluido en movimiento —como el aire o el agua— a quedarse pegado a una superficie cercana, especialmente si esa superficie es curva, en lugar de continuar en línea recta. Eso explica que la corriente de agua del surtidor tienda a adherirse a la cárcara curva del huevo, siguiendo parcialmente su forma y ayudando a sostenerlo.

La fisica del ou com balla

El “baile” lo genera el chorro de una fuente, que no es perfectamente constante. Las turbulencias provocan pequeñas variaciones de velocidad y presión, de modo que el huevo no permanece completamente quieto, sino que oscila, gira o se desplaza ligeramente de un lado a otro. Cada desviación modifica el flujo que lo rodea y genera nuevas fuerzas que vuelven a empujarlo hacia la zona central del chorro. Por eso el huevo parece bailar: no está en reposo, sino en un equilibrio inestable pero sostenido por el movimiento del agua.