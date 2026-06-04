Barcelona eliminará en 2027 las licencias de empresas de bicicletas de uso compartido

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este jueves que el consistorio eliminará las licencias a las empresas que ofrecen bicicletas de uso compartido en Barcelona, que giran entorno a unos 3.500 permisos. Lo ha argumentado en la cifra de sanciones, el reducido uso entre los vecinos y el fomento del servicio municipal del Bicing.

"Ha habido un desconcierto, ha habido un mal uso, y la ciudad de Barcelona debe proteger mucho el espacio público, porque somos una ciudad relativamente pequeña y muy densa, y sobre todo la ciudad y el espacio público y la movilidad sostenible en bicicleta debe priorizar al residente", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha afeado la cifra de sanciones a este tipo de servicio (unas 5.500 desde enero de 2025) y su bajo uso entre los vecinos, ya que, según explica, es únicamente del 10% entre los residentes.

Collboni ha explicado que las primeras licencias se dieron alrededor de 5 años atrás, ha lamentado que desde el consistorio se encuentran bicicletas "en todas partes y mal aparcadas" y que hay dos alternativas locales: los negocios que alquilan a visitantes, sobre todo en el Eixample y Ciutat Vella, y el servicio del Bicing.

Sobre el Bicing, ha expresado que el servicio tiene cerca de 8.000 bicicletas (5.000 eléctricas), 74 estaciones en toda la ciudad y "prácticamente" 170.000 abonados.

La visita del Papa

Preguntado por si es compatible el decrecimiento turístico con la organización de eventos culturales y deportivos multitudinarios (como la visita del Papa León XIV, el Primavera Sound o el Tour de Francia), Collboni ha defendido el "equilibrio" y los límites al turismo y ve coherente acoger todos los eventos. Ha expresado que, por ejemplo, la salida del Tour de Francia mueve principalmente un público procedente del resto de España y la visita del Papa, más internacional.

Respecto a la polémica por el uso del catalán del Pontífice, Collboni ha asegurado que el Ayuntamiento también ha hecho gestiones para que el catalán sea más presente durante la visita del Santo Padre. "Hemos hecho gestiones en el Ayuntamiento trasladando a quien corresponde, que este es un tema sensible en nuestra casa, en nuestra ciudad, y que, por tanto, esperamos que se sea sensible, pues estamos también en un momento en que hay un debate muy abierto con el tema de la lengua", ha dicho.

En cuanto a la seguridad del evento, ha expresado que al consistorio no le ha llegado ninguna alerta específica de peligro y ha afirmado que le preocupa la movilidad de la ciudadanía.

Vivienda y estaciones de bus

Respecto a la movilidad en la ciudad, Collboni ha recordado la inauguración este martes de la reforma de la estación de autobuses Barcelona Nord y la apuesta por nuevas estaciones de autobuses como las de la Sagrera o plaza Espanya: "Son prácticamente como pequeños aeropuertos".

En cuanto a la vivienda, ha defendido no renovar las licencias de los apartamentos turísticos en la ciudad y ha señalado que, al encontrarse sin uso, "es razonable pensar" que estos volverán al mercado del alquiler.

Situación del PSOE

Preguntado por si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe seguir con la legislatura, ha afirmado que debe gobernar "hasta el último día" y ha incidido en que su responsabilidad es hacer de presidente. Ha comparado los presuntos casos de corrupción de PSOE y PP: "Lo que debe hacerse es ser muy prudente, respetar los tiempos de la justicia y las decisiones que toma la justicia. Es evidente que, como todo el mundo puede ver, pues hay muchas casualidades, ¿no? Y es curioso ver cómo hay casos que van muy rápidos y otros muy, muy, muy, muy lentos".