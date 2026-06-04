El acusado de asesinar a su pareja en Cornellà en 2023 acepta 21 años de cárcel

El acusado de asesinar a su pareja en Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) en junio de 2023 y de lesionar a las sobrinas de ella al intentar auxiliarla, ha aceptado una condena de 21 años de prisión, según la sentencia de conformidad a la que ha tenido acceso Europa Press. El acuerdo entre el procesado, la Fiscalía y la acusación particular ha hecho innecesario el juicio con jurado popular, previsto para esta semana en la Audiencia de Barcelona.

A las 2.15 horas de la madrugada del 11 de junio de 2023, el acusado agredió a su pareja repetidamente con un cuchillo para matarla, produciéndole multitud de heridas, en su mayoría innecesarias para causarle la muerte, dirigidas a producirle un sufrimiento "extraordinario y gratuito". Le interceptaron las sobrinas de la víctima, que intentaron impedir el ataque a su tía, y también las lesionó, causando dos heridas punzantes a una de ellas.

La sentencia sostiene que el acusado tenía un fuerte control sobre su pareja, que eran habituales las discusiones y algunos episodios de violencia, que la hacía caminar sin mirar a nadie y con la cabeza baja. Añade que no le dejaba usar el móvil y que ella cambió su forma de vestir, todo por su "carácter dominante, posesivo y celoso, con tendencia a la imposición de normas de conducta, y absoluto desprecio a su condición de mujer".

Condena

La víctima tenía un hijo de dos años, con el que convivía y que estaba durmiendo cuando se cometió el asesinato, por el cual el acusado ha aceptado 21 años de cárcel, además de una multa de 400 euros por cada uno de los dos delitos de lesiones leves. No podrá acercarse a menos de 1.000 metros de la familia de la víctima, incluido su hijo (del que pierde la patria potestad), así como a comunicarse con ellos por más de 10 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la familia de la víctima con 690.000 euros, y abonar 1.100 euros a las sobrinas de la fallecida por las lesiones.