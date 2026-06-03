Accidente laboral
Un trabajador de mantenimiento, herido tras una caída en la estación Espanya de FGC
Dos unidades del SEM han trasladado al hombre al hospital Clínic en estado 'menos grave'
Un accidente laboral ha dejado herido a un trabajador de mantenimiento este miércoles al mediodía en la estación 'Espanya'. El hombre habría caído de una escalera en el vestíbulo de la terminal de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) confirma a EL PERIÓDICO que ha activado dos unidades para atender e inmovilizar al hombre, que "ha sido trasladado en estado menos grave al hospital Clínic". También han participado en su inmovilización y colocación en una camilla efectivos de los Bombers de Barcelona.
El accidente se habría producido hacia las 12.30 horas. Los técnicos sanitarios lo han evacuado gracias al ascensor de FGC, con salida a la Gran Via, donde una ambulancia esperaba para el traslado.
Portavoces de FGC detallan que es un trabajador de una empresa externa de mantenimiento de sistemas de ventilación. Según han detallado testigos in situ a este diario, la víctima realizaba una reparación de unos cables que discurren junto a los tubos del techo.
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