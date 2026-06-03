Vivienda
Suspendidos temporalmente un desahucio en L'Hospitalet de Llobregat y otro en Barcelona, en Poblenou
El Sindicat de Llogateres desconvoca la concentración en apoyo del primero por los "compromisos adquiridos" por el consistorio
Se han suspendido temporalmente un desahucio en L'Hospitalet de Llobregat y otro en Barcelona, en Poblenou, según ha informado el Sindicato de Alquiladoras. En el caso barcelonés, la entidad afirma que la suspensión se ha producido a raíz de un incumplimiento legal de los propietarios, la firma Maramca, porque no habían realizado una intermediación previa con el inquilino afectado. En el caso de la vecina L'Hospitalet, la plataforma ha decidido desconvocar la concentración prevista para este miércoles ante el Ayuntamiento "tras los compromisos adquiridos" por el consistorio con los vecinos afectados.
En el caso barcelonés, el Sindicat de Llogateres también apunta que existen "numerosos indicios" de que la propiedad está "incumpliendo" la obligación de realizar al menos seis viviendas de protección oficial en la finca. También denuncian anuncios en plataformas digitales que "indican que hay pisos de unos 50 metros cuadrados alquilándose a 1.700 euros mensuales, precios que no cuadran en absoluto con los de la vivienda de protección oficial ni con la regulación de precios del alquiler".
En cuanto al desahucio de L'Hospitalet, la entidad explica que la familia afectada había vivido durante más de una década en una vivienda de alquiler, de la que finalmente fue desahuciada "tras un proceso que la dejó en una situación de indefensión". Durante las últimas semanas, la familia había denunciado "reiteradamente" la falta de acompañamiento y apoyo por parte de los servicios sociales municipales, así como la inexistencia de una alternativa estable que garantizara su seguridad residencial.
Ahora, "gracias a la movilización generada en torno al caso", la familia ha sido "reincorporada plenamente a la atención de los servicios sociales", que han "asumido el compromiso firme" de no dejar a la familia en la calle mientras no exista una "solución residencial estable y adecuada a sus necesidades".
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