Sirera presenta el proyecto del PP para Barcelona basado en vivienda, seguridad y comercio local

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha presentado su proyecto para competir por la alcaldía de Barcelona y ha subrayado que estará basado en facilitar el acceso a la vivienda, recuperar la seguridad y velar por el comercio local.

Sirera lo ha resumido en un acto en la plaza de Ferran Casablancas, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, para presentar su candidatura para la capital catalana bajo el lema 'Barcelona, en serio'.

Sobre vivienda, ha subrayado que eliminará la reserva del 30% de vivienda protegida e impulsará la colaboración públicoprivada, así como reducir el tiempo de espera en la concesión de licencias para que Barcelona "vuelva a ser una ciudad donde una familia joven pueda quedarse y vivir bien".

En seguridad se ha comprometido a poner más policía en las calles, más cámaras de vigilancia, que la Guardia Urbana tenga pistolas táser y que haya una coordinación "real" con el Govern y con el Estado.

Y en cuanto al comercio local, apuesta por un Ayuntamiento que sea aliado y no "principal obstáculo" de un emprendedor que quiera abrir un negocio, por lo que asegura menos trabas y más respeto a quienes generan empleo y pagan impuestos.

"Acumulación de abandonos"

Durante su discurso, a asegurado que antes Barcelona era una ciudad que se tomaba en serio a sí misma y que miraba al futuro con ambición, pero que las cosas cambiaron por una "acumulación de abandonos".

Ha apuntado que empezó con el abandono de la seguridad cuando los datos "se volvieron imposibles de ignorar: 400 robos al día, 4 agresiones sexuales cada día, 370 violaciones al año, 70.000 jeringuillas encontradas el año pasado en plazas, personal de limpieza que no pueden entrar en algunas calles del Raval si no son escoltados por la policía".

El deterioro siguió, a su parecer, con el abandono del comercio de barrio y tiendas de toda la vida "aplastadas por impuestos y obras mal planificadas", y continuó con el abandono de las familias, cuando los jóvenes descubrieron que la ciudad no podía ofrecerles un alquiler digno, según él.

"Y acabó, o debería haber acabado, con el abandono de la convivencia. Cuando el espacio público dejó de ser de todos para ser ocupado por bandas, por incívicos, por tiendas de campaña. Cuando okupar salió gratis. Cuando los alcaldes Hereu, Clos, Trias, Colau y Collboni permitieron la ocupación ilegal de Can Vies", ha expuesto.

Sirera ha enfatizado que hace tres años echaron a la exalcaldesa Ada Colau del gobierno y que dieron una oportunidad a Collboni, que asegura que no ha sabido aprovechar "porque ha convertido Barcelona en la ciudad más insegura de España, en la más cara para alquilar y en la que más impuestos se pagan".

Territorio aliado

También ha explicado que ha elegido presentar su proyecto en Sarrià-Sant Gervasi porque allí el PP ha ganado las últimas elecciones generales, las catalanas y europeas.

"En los tres últimos años, tres veces los barceloneses de este distrito han dicho que sí al Partido Popular. Tres veces han dicho que sí a otra manera de gobernar. Tres veces han dicho que ya basta", ha sostenido.

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En esta línea, el líder popular ha dicho que la calle no es el escenario de su política, sino que "la calle es la política".