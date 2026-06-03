Santa Coloma refuerza la atención a la salud mental con la apertura de un nuevo centro del Hospital del Mar

El Departament de Salut de la Generalitat ha inaugurado este miércoles el espacio Àgora en Santa Coloma de Gramenet. Se trata de un nuevo centro, dependiente del Hospital del Mar, para apoyar en la atención a la salud mental en el municipio al norte de Barcelona. El nuevo espacio ofrecerá acompañamiento y apoyo en el proceso de recuperación de la persona en el entorno comunitario. "La fuerza de Santa Coloma siempre ha sido la de su comunidad, la capacidad de hacer fuerza de su gente, sin este compromiso nuestra ciudad no se entiende y tenemos que nutrir de recursos de este tipo de red comunitaria", ha indicado la alcaldesa, Mireia González.

El espacio Salud Ágora es "un espacio de vida, flexible, un punto de encuentro y de vínculo entre las personas y los profesionales que hacen su seguimiento", ha explicado Maria Roviralta, enfermera de salud mental y coordinadora de la Unitat Funcional de Recuperació i Projecte de Vida de l'Institut de Salut Mental de l'Hospital del Mar. Roviralta forma parte del equipo de ocho personas, formado por una psiquiatra, una enfermera, una trabajadora social, una terapeuta ocupacional y cuatro integradores sociales, que forman parte de la unidad dentro de la cual se integra el proyecto. Con la apertura del nuevo espacio, se suma al equipo un agente de apoyo entre iguales, con formación específica, que colabora con el resto de profesionales.

La unidad inició su camino en 2023 dentro de la estrategia para reconvertir las camas de larga estancia psiquiátrica y favorecer una atención integrada, comunitaria y orientada a la recuperación. Se trata de "romper los muros que conocemos y ofrecer un lugar por la atención basada en los derechos, que apuesta por la vida en comunidad y por el proyecto de vida de la persona en seguimiento", ha apuntado el doctor Joan Ramon Fortuny, director del Procés de Rehabilitació Psicosocial de l'Hospital del Mar.

"En un momento dado te puede acompañar a lo largo de la vida una problemática de salud mental que no tiene que definirte por nada ni etiquetarte, y tenemos que asumir este cambio de mirada hacia la salud mental que supone este centro", ha añadido la alcaldesa González. Ahora mismo hay unas diecisiete personas en seguimiento, que ya pueden disfrutar del nuevo espacio de encuentro. Se pueden dirigir a él sin necesidad de pedir hora, en caso de que quieran contactar con el equipo de la unidad o, simplemente, pasar un rato.