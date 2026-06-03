Así es la residencia del Papa durante su estancia en Barcelona: en su subsuelo se esconden muchos restos de Barcino

Falta menos de una semana para que el papa León XIV aterrice en Barcelona, donde se quedará dos días.

El 9 de junio está prevista la celebración de los primeros actos en la Catedral de Barcelona y en el Estadi Olímpic de Montjuïc. El día 10 tendrán lugar los actos centrales en Ciutat Vella y en la Sagrada Família y el día 11 el pontífice saldrá de la ciudad para dirigirse a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El paso de tres pontífices

Será precisamente en el distrito de Ciutat Vella, en el barrio gótico, donde el santo padre se alojará durante su visita. Se trata del Palacio Episcopal, la residencia oficial del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, situada justo al lado de la Catedral de Santa Cruz y Santa Eulàlia.

Esta residencia ya sirvió de alojamiento a dos papas anteriores durante sus visitas a la capital catalana. En 1982, acogió a Juan Pablo II y en 2010, fue la residencia de Benedicto XVI durante la consagración de la Sagrada Família.

Patio del Palacio Episcopal de Barcelona. / Ferran Sendra

La 'domus' romana

El Palacio Episcopal, también conocido como Palau del Bisbe en catalán, es originario del siglo XIII y está inscrito como Bien Cultural de Interés Local (Bcil) en el Inventario del Patrimonio Cultural catalán. Además, el inmueble también es la sede del Archivo Diocesano de la ciudad, donde se conservan gran parte de los archivos parroquiales y documentación de la curia.

Según el Ajuntament de Barcelona, "el conjunto de los primeros obispos cristianos barceloneses habría incluido espacios privados, como la residencia episcopal, situada en el siglo V sobre la antigua 'domus'", donde posteriormente se habría construido el palacio en el siglo VI.

Una 'domus' era la casa urbana unifamiliar habitada por las familias acomodadas o patricias en la antigua Roma. Las murallas romanas determinaban dónde se podían construir estas viviendas y, en muchos casos, sus muros servían como cimientos para las mismas.

Es decir, la residencia episcopal actual se alza directamente sobre las antiguas murallas romanas de la ciudad, justo al lado de las torres de defensa que dan a la Plaça Nova.

Gótico, románico, barroco y neoclásico

Por otro lado, las excavaciones arqueológicas han demostrado que, en los siglos V y VI, el conjunto episcopal original integraba instalaciones romanas previas, entre ellas, una factoría de salazón de pescado, llamada 'garum', y una explotación vinícola. Ambas pasaron a formar parte del patrimonio eclesiástico durante esos siglos, tal y como explica el consistorio de la ciudad.

El Palacio Episcopal es uno de los principales ejemplos de la arquitectura gótica en Barcelona, aunque combina muchos otros estilos, como el románico, el barroco y el neoclasicismo. Su galería interior pertenece al estilo románico, con arcos de finales del siglo XII que reposan sobre columnas gemelas. Los ventanales, por otro lado, son góticos añadidos del siglo XIV y la fachada del exterior del palacio fue remodelada en el siglo XVIII bajo los cánones del estilo neoclásico.

Fachada del Palacio Episcopal de Barcelona, en la calle del Bisbe. / Alejandro García / EFE

Colección de arte y sala de exposiciones

Según la página web del barrio gótico de Barcelona, este edificio alberga una colección de arte religioso y artefactos históricos, que reflejan la historia religiosa de Barcelona y Catalunya. Entre este repertorio se encuentran cuadros, esculturas y objetos litúrgicos que datan de diferentes periodos históricos.

La Casa del Obispo también "es un lugar de encuentro para eventos culturales y actividades relacionadas con la fe", donde se organizan exposiciones, conciertos y conferencias, explica la web.

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