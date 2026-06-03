Noche de altercados en el barrio de Cerdanyola de Mataró: cinco detenidos tras unas protestas por un desahucio

Crece la tensión en el barrio de Cedanyola de Mataró. A los tres menores detenidos este martes por la mañana se han de sumar otras cinco personas arrestadas (entre las cuales, cuatro menores) en unos segundos altercados producidos a última hora de la tarde del mismo día.

Así, según han confirmado los Mossos d'Esquadra, un grupo de manifestantes profirió "lanzamientos intensos de objetos contra los efectivos policiales", incluidos "artefactos incendiarios". La respuesta policial consistió en la movilización de unidades de la brigada móvil y de ARRO para "restablecer el orden público". Los altercados se saldaron con otros cuatro menores detenidos, acusados de desórdenes públicos y una quinta persona, mayor de edad, por un delito de atentado contra la autoridad.

"Ni un paso atrás", expresaba el alcalde de Mataró, David Bote, a medianoche en una breve publicación en la red social X. Pese a que la situación se estabilizó entrada la noche, el mismo alcalde advertía que durante la madrugada se establecería un refuerzo policial especial para asegurar la zona.

Más allá de los detenidos, el balance de daños tras los altercados se saldó con una decena de contenedores en llamas, que precisaron el despliegue de diversas unidades de los Bombers de la Generalitat.

Estos altercados tienen lugar poco más de un año después que el barrio de Cerdanyola de Mataró viviese una semana de disturbios que también conocieron su génesis en unas protestas tras un desahucio. En aquella ocasión, las seis noches de altercados se saldaron con nueve detenciones, cinco de las cuales correspondían a menores de edad.