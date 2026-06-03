L'Hospitalet, 'laboratorio' de cómo la movilidad previene el cáncer: será la única ciudad española de un proyecto europeo

L'Hospitalet de Llobregat será la única ciudad española que participará en DynamiCity, un proyecto europeo que analizará durante los próximos tres años cómo la movilidad activa puede contribuir a la prevención del cáncer y a mejorar la calidad de vida de los pacientes. La ciudad ha sido seleccionada como una de las seis urbes europeas donde se pondrán en marcha las principales actuaciones de la iniciativa.

Coordinado por el centro tecnológico Eurecat, DynamiCity cuenta con un presupuesto de seis millones de euros financiados por la Unión Europea a través del programa Horizon Europe. El proyecto, que arrancó el pasado 1 de junio y se prolongará hasta junio de 2029, reúne a 36 socios de 17 países, entre ellos el IDIBELL, el ICO, la Fundació TicSalut, el Ayuntamiento de L'Hospitalet y las empresas catalanas Factual y Bax Innovation.

La iniciativa parte de una premisa sencilla: convertir la movilidad activa —caminar, desplazarse en bicicleta o utilizar medios de micromovilidad— en una herramienta de salud pública. Para ello, se impulsarán intervenciones urbanas, soluciones digitales y actividades comunitarias destinadas a fomentar hábitos de vida más saludables y reducir las emisiones contaminantes.

El proyecto se desarrollará en doce ciudades europeas. Seis de ellas, entre las que figura L'Hospitalet, actuarán como ciudades demostradoras, donde se pondrán en marcha las primeras actuaciones y se evaluarán sus resultados. Las otras seis ciudades participantes adoptarán posteriormente las medidas que hayan demostrado ser eficaces, con el objetivo de facilitar su replicación en otros entornos urbanos europeos.

Durante la presentación del proyecto en L'Hospitalet, el coordinador científico de DynamiCity e investigador de Eurecat, Julià Vicens, ha explicado que las actuaciones incluirán desde la recopilación y análisis de datos sobre movilidad y salud hasta intervenciones físicas en el espacio público, como mejoras en carriles bici, corredores verdes, actuaciones de urbanismo táctico o iniciativas para fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta.

Vicens ha señalado que el objetivo es "hacer que moverse caminando o en bicicleta sea más agradable para la ciudadanía" y destacó que el proyecto combina los ámbitos de la movilidad, la salud y la sostenibilidad. "Queremos que las personas puedan vivir de una manera más saludable, desplazarse en espacios más agradables y, al mismo tiempo, contribuir a reducir las emisiones", afirmó.

Un laboratorio urbano para pacientes con cáncer

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto será su aplicación en el ámbito oncológico. La investigadora de la Unidad de Nutrición i Cáncer IDIBELL-ICO Paula Jakszyn ha explicado que L'Hospitalet se convertirá en un "laboratorio" donde se diseñarán conjuntamente con pacientes y ciudadanía iniciativas destinadas a incrementar la actividad física y la movilidad activa."Queremos acercar años de investigación a la ciudadanía y codiseñar con las personas con cáncer acciones que les ayuden a caminar más y utilizar más la bicicleta, porque eso redundará en una mejora de su calidad de vida", afirmó.

Las actuaciones estarán dirigidas tanto a la población general, con una vertiente preventiva, como a pacientes oncológicos, para quienes se diseñarán propuestas adaptadas a sus necesidades y limitaciones. Según Jakszyn, el objetivo es que la ciudad ofrezca oportunidades para mantener hábitos saludables también una vez finalizado el tratamiento."Lo importante es que las personas incorporen estos cambios de conducta a su vida diaria y que el impacto se mantenga a largo plazo", subrayó.

¿Por qué L'Hospitalet?

Los responsables del proyecto señalaron que la elección de L'Hospitalet responde a las características singulares de la ciudad. Su elevada densidad urbana —es una de las más densas de Europa— y la presencia de importantes barreras físicas, como las vías ferroviarias o la Granvia, la convierten en un entorno especialmente interesante para poner a prueba nuevas soluciones de movilidad.

"Es una ciudad que plantea retos muy particulares y, precisamente por eso, es un escenario ideal para desarrollar iniciativas que permitan mejorar la movilidad activa", explicó Vicens. Entre las actuaciones previstas figuran la recopilación y análisis de datos sobre movilidad y salud, la mejora de infraestructuras para peatones y ciclistas, la creación de corredores verdes y la promoción de actividades comunitarias vinculadas a caminar y desplazarse en bicicleta.

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El proyecto, durante sus tres años de desarrollo, aspira a incrementar en más de un 30% los desplazamientos a pie y en bicicleta en las seis ciudades demostradoras y las seis ciudades seguidoras que participan en la iniciativa, así como reducir en más de un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, buscará mejorar indicadores relacionados con la prevención, la supervivencia y la calidad de vida de las personas con cáncer, reforzando el vínculo entre movilidad sostenible y salud pública.