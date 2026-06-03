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Ubicaciones y horarios

MAPA | Juegos de agua en Barcelona 2026: todas las zonas para refrescarse este verano

Aquí puedes consultar las ubicaciones y horarios de los puntos de juegos de agua gratuitos para combatir el calor en la ciudad

Barcelona duplica los juegos de agua en la calle para combatir el calor del verano

Barcelona abre 15 piscinas municipales este verano: fechas, barrios y cuáles ya están operativas

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El Ayuntamiento de Barcelona activa este verano varios espacios con juegos de agua repartidos por la ciudad para ayudar a combatir el calor entre junio y septiembre.

Estos espacios funcionan como zonas de refresco al aire libre y gratuitas para la ciudadanía. Están distribuidos en distintos barrios de Barcelona. A continuación, detallamos todas las ubicaciones disponibles este verano.

Ubicaciones y mapa

Espacios nuevos este año

  • Casa de l’Aigua (Trinitat Vella)
  • Jardins de Sant Joan de Déu (zona Illa Diagonal)
  • Parc de les Glòries
  • Plaça del Maresme (Sant Martí)

Espacios ya existentes

  • Canyelles
  • Parc de les Rieres d’Horta
  • Bon Pastor
  • Canòdrom Meridiana
Áreas de juegos de agua en Barcelona este verano 2026

Horario

Todos los espacios con juegos de agua estarán abiertos de 10:00 a 20:00 horas, de forma ininterrumpida durante la temporada de verano.

Como novedad respecto a años anteriores, se elimina la pausa del mediodía, ampliando así el acceso durante las horas de mayor calor.

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El consistorio ha informado de que los puntos que ya existían el verano pasado ya están en funcionamiento, mientras que los nuevos espacios se activarán de forma progresiva a lo largo del mes de junio. Asimismo, recuerda que algunas de las piscinas municipales ya están abiertas. Otra alternativa para refrescarse estas vacaciones.

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