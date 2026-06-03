L’Hospitalet estrena una oficina de atención a las empresas para reforzar el tejido económico de la ciudad

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) busca allanar el terreno lo máximo posible a las empresas ya ubicadas y a las que busquen instalarse en su término municipal. Pese al crecimiento económico experimentado en la última década, la segunda ciudad de Catalunya ya cuenta con distintos proyectos sobre la mesa que aspiran a desarrollar aún más la economía local y a hacer crecer los puestos de trabajo. Ante este marco, el Ayuntamiento de L'Hospitalet ha puesto en marcha este miércoles 3 de junio una Oficina de Atención a la Empresa (OAE), un nuevo servicio municipal que nace con el objetivo de simplificar y reforzar la atención a las empresas y a los emprendedores de la localidad. "Ubicada en Gornal Activa, la OAE se convierte en un punto de referencia para facilitar la actividad económica, impulsar la innovación y favorecer la creación de empleo", asevera el consistorio.

La OAE concentra en un único espacio los servicios municipales de apoyo a la empresa y al emprendimiento. Entre los servicios que ofrece, destacan el asesoramiento para la creación de empresas y el apoyo al emprendimiento, incluyendo la tramitación de nuevas actividades a través del Punto de Atención Empresarial (PAE); el apoyo en trámites administrativos con las diferentes administraciones públicas, como miembro de la Ventanilla Única Empresarial de Catalunya; y el asesoramiento empresarial especializado para dar respuesta a las necesidades específicas de cada proyecto. La oficina también impulsa programas de mentoría y aceleración empresarial, pone a disposición de las empresas una "red de profesionales expertos para afrontar retos estratégicos y desarrolla acciones específicas para favorecer el crecimiento de 'start-ups' y empresas emergentes".

El alcalde de L’Hospitalet, David Quirós, señala que esta iniciativa “forma parte del compromiso del Ayuntamiento para impulsar la innovación, la competitividad y la creación de empleo, y para reforzar el papel de L’Hospitalet como motor económico metropolitano”. "Transformar la Granvia de L'Hospitalet significa transformar la vida de los vecinos de los barrios de Bellvitge y Gornal, del área metropolitana y, además, generar prosperidad para el conjunto de Catalunya", fueron palabras del president del Govern de la Generalitat, Salvador Illa, el pasado mes de diciembre tras la firma del convenio para hacer realidad el soterramiento del tramo sur de la Granvía hospitalense.

Un primer paso para la futura creación del polo biomédico de L'Hospitalet, que, junto al futuro Hospital Clínic y la apuesta en innovación y medicina que dearrolla la también vecina Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), espera a convertir el tramo sur de Barcelona en un nodo de referencia europea en materia de investigación biomédica. Este soterramiento permitirá mejorar la conectividad de un pentágono de infraestructuras clave al sur de Barcelona que ya están en funcionamiento o en desarrollo como son el aeropuerto, el puerto, la Zona Franca, la Fira de Barcelona y el futuro polo biomédico. De hecho, el tejido empresarial de la ciudad insiste en que la segunda ciudad de Catalunya debe consolidar este clúster centrado en la investigación biomédica que termine de una vez por todas de dar la entidad suficiente a L’Hospitalet y desterrar así el estigma de ser la hermana pequeña de Barcelona

Colaboración con universidades y centros tecnológicos

La OAE ofrece igualmente servicios de formación empresarial, con actividades y programas adaptados a las necesidades del tejido productivo local, así como soporte en la captación y gestión de talento para facilitar la cobertura de puestos de trabajo. Otro de los ámbitos de actuación es la conexión de las empresas con el ecosistema de innovación, promoviendo la colaboración con universidades, centros tecnológicos y agentes de conocimiento para favorecer la transferencia tecnológica y competitividad empresarial. Además, incorpora un servicio de 'Soft Landing' dirigido a empresas que quieran establecerse en la ciudad, a las que ofrece orientación y apoyo para que su implantación en L'Hospitalet "sea más ágil y efectiva".

"Con la puesta en marcha de la OAE, el Ayuntamiento refuerza su estrategia de apoyo al tejido productivo y consolida un modelo de atención integral orientado a generar nuevas oportunidades, favorecer el crecimiento sostenible de las empresas y contribuir a la creación de empleo de calidad". De hecho, uno de los principales retos de la ciudad es que el desarrollo económico en la misma tenga una traslación en la calidad de vida de sus vecinos. Un objetivo urgente y mayúsculo, teniendo cuenta que en la zona norte de L'Hospitalet —que incluye la mitad de la población y concentra altos índices de vulnerabilidad— hay cerca de 8.000 jóvenes entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan.