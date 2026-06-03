Los comerciantes de Gràcia alertan de un repunte de robos en establecimientos del barrio

Los comerciantes del barrio de la Vila de Gràcia de Barcelona han mostrado su preocupación por el incremento de robos que, según ha avanzado betevé, ha afectado a más de una decena de negocios de la calle de la Providència y su entorno en lo que llevamos de año. Los afectados denuncian que se trata de una situación poco habitual en una zona que tradicionalmente había mantenido niveles bajos de este tipo de delincuencia. Los asaltos se producen principalmente durante la madrugada y suelen llevarse a cabo mediante la rotura de escaparates o el forzamiento de persianas y accesos.

Entre los episodios más recientes figura el sufrido por un establecimiento de informática situado en la calle de la Providència. Según ha informado la televisión pública barcelonesa, los ladrones accedieron al local de noche y sustrajeron equipos informáticos y material de clientes valorados en alrededor de 8.000 euros. La responsable del negocio aseguró a betevé que se trata del primer robo de estas características desde que abrió el establecimiento hace 25 años.

Otros comercios de la zona también se han visto afectados. Una peluquería ubicada en la plaza de Rovira i Trias habría sufrido dos robos en apenas seis semanas, mientras que otra tienda, dedicada a los articulos de coleccionismo, fue totalmente desvalijada ya que los los delincuentes aprovecharon un proceso de mudanza para llevarse gran parte del material ya que estaba listo para ser trasladado.

El aumento de estos episodios ha alimentado la sensación de inseguridad entre los comerciantes y reclaman una respuesta más contundente para frenar esta tendencia. Ante este escenario, exigen un refuerzo de la vigilancia policial, especialmente durante la noche.

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Por su parte, el distrito de Gràcia sostiene que ya se ha incrementado la presencia de agentes de la Guardia Urbana en el entorno de la plaza de Rovira i Trias y que se ha reforzado la coordinación con los Mossos d'Esquadra.