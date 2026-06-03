Evacuación en el metro de Barcelona por un simulacro de apagón en la L3

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y la Dirección General de Protección Civil han llevado a cabo este miércoles de madrugada un simulacro de emergencia en el túnel de la L3 del metro de Barcelona, entre las estaciones de Plaça Catalunya y Passeig de Gràcia, con el objetivo de poner a prueba la respuesta ante un apagón total de energía y la evacuación íntegra de un convoy detenido en el subsuelo.

El ejercicio se ha desarrollado fuera del horario de servicio y ha recreado un escenario extremo, similar al vivido en un corte eléctrico general del año pasado. En esta ocasión, se ha simulado que un tren se quedaba parado en un tramo especialmente estrecho del túnel, a unos 300 metros de Passeig de Gràcia, sin posibilidad de evacuación lateral.

Para aumentar el realismo, el túnel ha quedado completamente a oscuras, en situación de "energía cero", con la única iluminación procedente de los sistemas de emergencia. A partir de ahí, el Centre de Control de Metro (CCM) ha activado el protocolo de evacuación.

Evacuación de máxima complejidad

Los pasajeros han sido desalojados de forma excepcional por la puerta frontal del convoy. Después han tenido que bajar a la vía y avanzar a pie por el interior del túnel, siguiendo las indicaciones del personal del metro, hasta alcanzar el vestíbulo de la estación de Passeig de Gràcia.

En el dispositivo han participado alrededor de 80 profesionales de distintos cuerpos de emergencia, entre ellos Bombers de Barcelona, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, el CUESB y la propia Protección Civil de la Generalitat.

Además, unos 40 figurantes (personal voluntario de TMB, estudiantes y personas con diferentes tipos de discapacidad, incluidas personas con movilidad reducida) han simulado el papel de pasajeros, con el objetivo de evaluar también la atención a colectivos vulnerables en entornos subterráneos.

Uno de los puntos clave del ejercicio ha sido la coordinación entre servicios en un escenario de alta complejidad operativa. También se ha puesto a prueba la comunicación en zonas con cobertura limitada o inexistente, tanto de telefonía móvil como de la red RESCAT, así como la integración de los equipos en el Centre de Comandament Avançat (CCA), desde donde se han coordinado las actuaciones.

El simulacro ha incluido además la búsqueda de dos personas simuladamente desorientadas dentro del túnel y la gestión de la evacuación completa del pasaje en un entorno sin visibilidad.

Coordinación entre todos los cuerpos de emergencia

Los Bombers de Barcelona han desplegado nueve vehículos y han asumido tareas de acceso, aseguramiento de la zona y rescate de los pasajeros, además de su traslado a áreas seguras para su atención sanitaria. La Guàrdia Urbana ha centrado su actuación en la seguridad del entorno exterior de la estación, la regulación del tráfico y el apoyo logístico a la llegada de los equipos de emergencia.

Por su parte, el CUESB ha movilizado una Unidad Móvil de Emergencias y personal técnico en intervención social y logística, con el objetivo de atender a los posibles afectados desde el punto de vista psicológico y social.

Los Mossos d’Esquadra han activado unidades de seguridad ciudadana, subsuelo, sala y del Área Regional del Transporte Urbano (ARTU). Algunas patrullas no habían sido informadas previamente del simulacro para reproducir con mayor fidelidad una situación real. Sus funciones han incluido la coordinación con la Guàrdia Urbana, la seguridad del perímetro y el apoyo en la evacuación junto a los Bombers.

Desde el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), Protección Civil ha realizado el seguimiento del ejercicio e incluso ha valorado la posible activación del plan PROCICAT, pensado para emergencias no incluidas en planes especiales. También ha participado en el centro de mando avanzado para reforzar la coordinación global.

TMB, por su parte, ha gestionado la logística del simulacro, la coordinación técnica de la infraestructura y la aplicación de su Plan de Autoprotección (PAU), además de la organización de los figurantes.

Noticias relacionadas

Según han señalado los organizadores, el ejercicio ha permitido afinar protocolos, mejorar la coordinación entre cuerpos y detectar puntos de mejora en una hipotética emergencia real dentro de la red de metro, especialmente en situaciones de apagón total y evacuación en túneles de difícil acceso.