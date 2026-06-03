Dasler, pionera en el alquiler de material para eventos en Barcelona, cumple 65 años: "Ahora todo tiene que ser instagrameable"

Para preparar un banquete, antes los clientes enviaban solamente el menú para calcular cuántos platos hondos, llanos o cucharas se necesitaban. Hoy llegan con imágenes de Pinterest y piden cubiertos para platos que ni siquiera van a servir. "Queda bien, la mesa se ve más llena", le responden a veces a Jaume Renedo, director de Dasler, empresa pionera en Barcelona especializada en alquiler de mobiliario, vajilla y decoraciones para eventos, que acaba de cumplir 65 años.

La anécdota resume bien cómo ha cambiado la forma de celebrar en Barcelona durante las últimas décadas y, con ella, el trabajo de esta empresa familiar. Fundada en 1961, fueron los primeros del sector en la capital catalana. Desde entonces, han participado en miles de celebraciones y actos de todo tipo, desde eventos institucionales, hasta los Juegos Olímpicos de 1992 o conciertos de Rosalía, pasando también por bodas y reuniones familiares.

Celebración en el MNAC en 1972, con material alquilado a Dasler. / Cedida a El Periódico

Hoy la empresa está dirigida por el nieto del fundador, Jaume Renedo, quien lleva 23 años en el negocio. En una entrevista con este diario, explica que la historia de Dasler es también la historia de una Barcelona que ha cambiado radicalmente en su manera de relacionarse y de celebrar.

La idea original: sillas para un teatro amateur

Todo comenzó gracias a la buena intuición de su abuelo, Jaume Soler Pedrós. En el Eixample de principios de los años 60, un grupo de vecinos organizaba obras de teatro amateur, y por la calle se les veía transportando sillas de un lugar a otro. Aquello le encendió la bombilla. Si existía gente que necesitaba mobiliario de forma puntual, ¿por qué no alquilarlo?

Así nació Dasler. Primero con unas pocas sillas y mesas. Y, a medida que la demanda aumentó, ampliaron la oferta con mantelería, cubertería, vajilla y todo lo necesario para organizar eventos y celebraciones, carritos de helados y arcos nupciales incluidos. Para guardar el material, cogieron un primer local entre Muntaner y Còrsega. Con el paso de los años, el negocio fue creciendo hasta los actuales 10.000 metros cuadrados repartidos entre sus almacenes de L'Hospitalet, Barcelona y Manresa.

Primera tienda de Dasler en el Eixample / Cedida a El Periódico

Renedo describe a su abuelo como una persona muy motivada, que quería seguir avanzando. "Era un currante de la época, un luchador a muerte", explica. Tanto era así, que tenía una frase que todavía se recuerda en la familia: "Siempre decía que quería vivir 300 años porque tenía muchas cosas que hacer y no le daba tiempo".

Un banquete organizado por Dasler en 1971 / Cedida a El Periódico

Cuando la imagen manda

La Barcelona que conoció el abuelo Jaume era muy distinta de la actual. Durante décadas, los eventos se concebían con una lógica eminentemente funcional. "Antes no se prestaba tanta atención a la estética; lo importante era que el acto funcionara correctamente", cuenta su nieto. Pero la llegada de las redes sociales transformó por completo ese paradigma. "Ahora todo tiene que ser instagrameable", resume.

Según Renedo, cada vez es más habitual que la imagen se imponga a la lógica práctica. "Antes, los caterings nos enviaban directamente el menú para que supiéramos si hacían falta platos hondos, cucharas o platos llanos. Hoy eso es impensable", explica. Las bodas, dice, son uno de los mejores ejemplos de esta evolución.

Mesa serpentina, preparada por Dasler para un banquete actual / Cedida a El Periódico

Detalle del 'showroom' de Dasler de la calle Muntaner. / JORDI COTRINA / EPC

También en la mesa de casa

Tras 65 años de actividad, Dasler ha trabajado tanto en algunos de los mayores eventos celebrados en Barcelona como en reuniones familiares de pocas personas. La diferencia de escala no cambia el motivo por el que los clientes recurren a ellos. "La mayoría nos escoge por comodidad", afirma Renedo, aunque también hay quien alquila material muy concreto para casa.

Por ejemplo, entre sus clientes hay quienes solo se llevan una olla grande para preparar el caldo de Navidad. "También tenemos una clienta que alquila cada año una docena de vasos. Le gusta ir cambiando de color", explica.

Detalle del 'showroom' de Dasler de la calle Muntaner. / JORDI COTRINA / EPC

Cubiertos expuestos en el 'showroom' de Dasler de la calle Muntaner. / JORDI COTRINA / EPC

Aniversario con sello Mariscal

En una época dominada por la inmediatez, Renedo considera que uno de los factores que ha permitido sobrevivir a Dasler durante más de seis décadas ha sido precisamente "mantener el espíritu y la esencia del primer día". De su abuelo, asegura, heredó una máxima que sigue guiando la empresa: "Me enseñó que no hay que timar al cliente y que no se debe vender por vender".

Para conmemorar sus 65 años de historia, Dasler ha querido rendir también homenaje a Barcelona. Por ello, la empresa ha encargado a Javier Mariscal el diseño de un logotipo especial para el aniversario, un guiño tanto a la ciudad como a la participación de la compañía en algunos de sus momentos más emblemáticos de su historia, entre ellos los Juegos Olímpicos de 1992.

Logotipo de Dasler diseñaod por Mariscal para el 65 aniversario / Cedida a El Periódico

La elección de Mariscal responde precisamente a esa idea. "Tanto Dasler como Mariscal somos muy Barcelona", presume Renedo, quien añade que, cuando le explicó al diseñador la trayectoria de la empresa y su vínculo con la ciudad, este aceptó sin dudarlo.

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Según el director, el resultado refleja exactamente lo que buscaban transmitir: "Esa creatividad, esa historia y esa manera de hacer las cosas bien que tenemos, Mariscal las ha plasmado perfectamente".