La Diputación de Barcelona llama a acabar con los vertidos ilegales en los bosques para prevenir incendios: "El año pasado detectamos 2.500"

La Diputación de Barcelona (DIBA) ha presentado este miércoles, 3 de junio, en la finca Can Bonastre de Masquefa (Anoia), la 30ª edición del Plan de información y vigilancia contra incendios forestales (PVI). El acto ha puesto de relieve la dimensión global de una estrategia que va más allá de la campaña de verano. Los cuatro programas complementarios de la Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales y Desarrollo Agrario (OTPMIFDA) movilizan más de 13 millones de euros en 2026 para gestionar el territorio y proteger a las personas.

La campaña de verano del PVI se extenderá del 17 de junio al 31 de agosto. Su núcleo operativo es el Plan de información y concienciación a la población en materia de incendios forestales (PICFOR). Este verano, 89 profesionales se desplegarán sobre 621.039 hectáreas agroforestales, que representan el 99% de las áreas vulnerables de la provincia de Barcelona. Lo harán en turnos entre las 13 h y las 20 h, franja de máximo riesgo y afluencia en los espacios naturales, en tres sectores: el Norte (Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme y partes del Barcelonès y la Selva), el Centro (Berguedà, Bages, Moianès, Osona y Lluçanès) y el Sur (Anoia, Alt Penedès, Garraf y Baix Llobregat).

Este año, de forma excepcional, la distribución de las unidades se ha reconfigurado para adaptarse a los grados de riesgo municipal derivados de la alerta por peste porcina africana, en coordinación con otras administraciones. Además, un equipo de cinco ingenieros e ingenieras de la Diputación de Barcelona estará de guardia desde el mes de mayo hasta septiembre para apoyar a los ayuntamientos en caso de incendio forestal importante.

El diputado de Prevención de Incendios y Gestión Forestal de la Diputación de Barcelona, Jordi Fàbrega, ha explicado que “tenemos la concentración demográfica más alta de toda Europa combinada con una gran masa boscosa. Si, además, añadimos que nos encontramos en un contexto de cambio climático y en un clima mediterráneo, este factor todavía acontece más crítico”. Por eso, ha recordado que “los incendios se apagan durante todo el año, no solo en verano, y se combaten fundamentalmente con gestión forestal y con una tarea preventiva, que incluye depósitos de agua, caminos arreglados y franjas de protección alrededor de las urbanizaciones”.

Además, Fàbrega ha subrayado que la presencia humana en el entorno natural ha aumentado notablemente desde la pandemia y que esto ha tenido consecuencias directas: “El año pasado se detectaron más de 2.500 vertidos ilegales en el entorno metropolitano y, ante esto, la Diputación de Barcelona ha impulsado una línea de ayudas para que los ayuntamientos puedan retirar estos residuos y gestionarlos adecuadamente”.

El PVI, que ya tiene un recorrido de 30 años, es uno de los programas de prevención de incendios forestales de referencia en Catalunya. El año 1996, la Diputación de Barcelona puso en marcha la primera prueba piloto del programa en el Alt Penedès como iniciativa experimental de alcance limitado. En 2026, el PVI cuenta con la colaboración de 285 ayuntamientos beneficiarios, 129 Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), tres sectores territoriales y un presupuesto de 1.809.000 euros destinado al despliegue de los agentes cívicos, el apoyo a las ADF y sus federaciones para tareas de vigilancia, la retirada de vertidos y la red de videovigilancia.

Una estrategia integral de gestión del territorio y prevención

La prevención de incendios no empieza con el inicio de la campaña de verano del PVI. Durante todo el año, la OTPMIFDA despliega tres programas adicionales que completan la estrategia integral de gestión del territorio y de protección de las personas que impulsa la corporación. El programa de Restauración y Mejora Forestal (RMF) financia actuaciones de reducción de la carga de combustible en las zonas forestales más vulnerables de la provincia.

El 2025, intervino en 1.250 hectáreas de zonas estratégicas con una inversión de 3.150.000 euros distribuida entre 21 Asociaciones de Propietarios Forestales en 207 municipios. Para el 2026, la dotación se eleva hasta los 4,1 millones de euros y cubrirá las 22 asociaciones presentes en la provincia, que alcanzan más de 384.000 hectáreas. La corporación trabaja también estrechamente con los ayuntamientos para la ordenación de los bosques de titularidad municipal, con un presupuesto de 250.000 euros.

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El programa de prevención de incendios forestales en urbanizaciones y núcleos de población (PPU) acompaña a los ayuntamientos en la planificación y ejecución de las franjas perimetrales de protección que la normativa vigente obliga a mantener. En 2025 se redactaron 78 proyectos de prevención y se entregaron 73 planos de delimitación a los ayuntamientos; para el 2026, 64 ayuntamientos recibirán apoyo para redactar 98 nuevos proyectos. El programa de infraestructuras territoriales de prevención de incendios forestales (PPI), por su parte, finanza el mantenimiento de la red de caminos forestales y los puntos de suministro de agua para la extinción. El 2025, se mantuvieron 2.655 kilómetros de viales en 273 municipios; para el 2026, 72 ayuntamientos recibirán ayudas para obras de consolidación.