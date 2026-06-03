Detienen a dos jóvenes minutos después de robar una cadena de oro a un anciano en Castelldefels

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo 28 de mayo a dos jóvenes, de 19 y 20 años respectivamente, como presuntos autores de un delito de robo con violencia. Los hechos ocurrieron sobre las 11.30 horas, cuando un hombre de edad avanzada que paseaba por la vía pública en Castelldefels (Baix Llobregat) fue abordado por dos jóvenes que, de un fuerte tirón, le arrancaron la cadena de oro provocando lesiones en el cuello de la víctima. Seguidamente, los autores huyeron corriendo y la víctima pidió ayuda a un ciudadano que circulaba en vehículo por la zona y que intentó seguirles sin éxito.

Sin embargo, explica la policía catalana en un comunicado, la víctima se dirigió a la comisaría de Mossos d'Esquadra de Castelldefels para informar de los hechos y facilitar la descripción de los presuntos autores. "Inmediatamente se estableció un dispositivo de investigación liderado por el jefe de turno de Seguridad Ciudadana de Castelldefels", añaden los Mossos.

Agentes de la Unidad de Investigación de Gavà iniciaron la investigación dirigiéndose a la estación de tren de Castelldefels ante la posibilidad de que los sospechosos intentaran huir del municipio con este medio de transporte. Así, pocos minutos después, los investigadores localizaron a dos personas que coincidían plenamente con la descripción facilitada. Cuando se identificaron como policías, los dos hombres emprendieron la fuga en direcciones opuestas, pero uno de ellos fue interceptado al momento y retenido por los agentes.

Paralelamente, varias patrullas de Seguridad Ciudadana se desplegaron en la zona para localizar al segundo fugitivo. "El hombre intentó escapar cruzando diferentes vías y carreteras poniendo en peligro su integridad física y la del resto de usuarios y desobedeció reiteradamente las órdenes de los agentes para que se detuviera", remarca el texto. Con todo, un indicativo del Grupo de Delincuencia Urbana de Castelldefels logró interceptarlo después de una persecución a pie.

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Durante la detención, el sospechoso "opuso una fuerte resistencia y agredió a uno de los agentes, que requirió asistencia médica". En el momento de identificarlo, los policías comprobaron que llevaba en el cuello la misma cadena de oro sustraída minutos antes a la víctima. Las gestiones posteriores permitieron corroborar que la joya recuperada, de gran valor sentimental para la víctima, puesto que había sido un regalo de su difunta esposa, era la sustraída por los arrestados. Por estos hechos, ambos hombres fueron detenidos como supuestos autores de un delito de robo con violencia y pasaron a disposición judicial ante el Juzgado de Guardia de Gavà.