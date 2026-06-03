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Riesgo bajo

Desalojado el Obramat de L'Hospitalet tras una reacción entre productos químicos

El incidente ha obligado a cerrar el acceso a la calle Ciències mientras los Bombers trabajan para mitigar la afectación

Un camión de Bombers durante una intervención por un incidente químico en el Obramat de L'Hospitalet.

Un camión de Bombers durante una intervención por un incidente químico en el Obramat de L'Hospitalet. / El Periódico

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Àlex Rebollo

Àlex Rebollo

L'Hospitalet de Llobregat
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Los Bombers de la Generalitat se han desplazado con cerca de una veintena de efectivos hasta la calle Ciències de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), en el polígono ubicado al sur de la Granvía. El motivo ha sido el humo surgido de una reacción química en el Obramat hospitalense entre las pastillas de cloro depositadas en un par de contenedores y otros productos químicos.

Aunque el riesgo es bajo, los humos del polígono pueden producir intoxicaciones, motivo por el que los Bombers han desalojado el establecimiento de forma preventiva y han cerrado el acceso a la calle mientras trabajan. Distintos trabajadores de otras empresas de la zona, se han visto así sin la posibilidad de llegar a sus coches, aparcados junto al Obramat.

El incidente ha ocurrido hacia las 13 horas y, desde entonces, los Bombers han trabajado con un detector de partículas y monitorizan la temperatura de los recipientes en los que se hallan las pastillas de cloro. Según explican fuentes de los Bombers, tras separar los contenedores, debe mirarse qué pastillas están calientes y cuáles no, separarlas y mitigar paso a paso la afectación.

Las mismas fuentes han explicado a este diario que, calculan que estas tareas puedan alargarse al menos hasta las 15 horas y que, de hecho, un incidente muy similar ya ocurrió esta pasada noche en el mismo complejo comercial. Otro incidente que también requirrió de la presencia de los Bombers.

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Hasta el lugar de los hechos se han desplazado también patrullas de la Guardia Urbana de L'Hospitalet, de los Mossos d'Esquadra y ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)

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