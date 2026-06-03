Huelga de profesores
Nueva incidencia en Rodalies
Cortada la R8 y retrasos de 30 minutos en la R2, R2 Nord y R11 por un robo de cobre entre Mollet y Granollers
Más señalización, más vías y nuevas cabeceras: tres propuestas del Área Metropolitana para mejorar Rodalies a corto plazo
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La línea de Rodalies R8 está cortada en su totalidad y la R2, R2 Nord y R11 circulan con demoras por un nuevo caso de robo de cobre entre las estaciones de Mollet-Sant Fost y Granollers Centre, desde este miércoles a las 6.13 horas.
En la R8, se extiende el transporte alternativo por carretera a la totalidad de la línea, ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press. Los retrasos en R2, R2 Nord y R11 son de 30 minutos de media.
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