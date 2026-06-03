Consum plantea a los 200 afectados por el cierre de una academia de Barcelona cuatro vías para recuperar el dinero

Unos 200 alumnos se han visto afectados por el cierre repentino de la academia de informática Cepi-Base, en Barcelona. El centro de estudios -situado en la calle Balmes- se clausuró el pasado 1 de mayo. Desde entonces, no se ha devuelto el coste de los cursos a la mayoría de los inscritos ni tampoco se les ha ofrecido una alternativa para seguir con las formaciones hasta obtener los títulos.

A raíz de las denuncias y las reclamaciones de varios estudiantes, los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación por un presunto delito de estafa y los inspectores de la Agència Catalana de Consum ha iniciado una actuación, como informó EL PERIÓDICO. A su vez, los propietarios de la escuela prevén presentar una solicitud en el juzgado esta semana para someterse a un concurso de acreedores. Ante la liquidación imprevista de la academia en que decenas de personas han quedado atrapadas, la Generalitat ha lanzado una guía de recomendaciones para ayudar a los damnificados a presentar reclamaciones con las que tratar de recuperar el dinero.

La Agència Catalana de Consum ha difundido una lista de consejos para los afectados tras los hechos publicados por este medio. De entrada, el órgano de la Generalitat sugiere a quienes hayan contratado y pagado estudios que no se hayan impartido o no hayan finalizado en Cepi-Base que recopilen “toda la documentación relacionada con el contrato”. Propone reunir “publicidad, presupuestos, contratos, facturas, comprobantes de pago, etcétera”. A su vez, plantea a los alumnos que interpongan una “reclamación a la empresa teniendo en cuenta el medio de pago utilizado”.

Estos son los pasos a seguir que Consum propone, en función de cómo los matriculados abonaron el importe de los estudios.

En caso de haber financiado el curso con un crédito al consumo ofrecido por Cepi-Base y vinculado a la prestación del servicio, la Agència Catalana de Consum insta a los afectados a enviar “una reclamación a la academia por burofax, correo postal certificado o correo electrónico con justificante de recepción”. Conviene tener en cuenta que en el centro ya no se atiende a nadie, se ha desmantelado y los dueños tienen previsto devolver las llaves del inmueble al propietario esta semana.

Si no se recibe una respuesta satisfactoria en el plazo de un mes, Consum recomienda a los estudiantes que dirijan la reclamación al banco que les cargue las cuotas del curso e informarle del cierre de la academia. En ese supuesto, el organismo comenta que debe solicitarse la “paralización de los recibos” y la “devolución del importe correspondiente al servicio no prestado”.

Si aún así la entidad financiera no atendiese la demanda en un mes, el ente de la Generalitat exhorta a los alumnos a acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) para tramitar la solicitud. En esa hipótesis, “la vía de resolución será la mediación de consumo”, explica la agencia.

De haber costeado los módulos con una tarjeta de crédito, Consum anima a los matriculados a contactar con su banco para “valorar la posibilidad de anular los cargos” vinculados a los estudios que no se han realizado o no se han podido terminar por la clausura de Cepi-Base. De haber recurrido a un crédito personal, sugiere poner los hechos en conocimiento de la entidad financiera para “intentar renegociar las condiciones o las cuotas pendientes”.

El órgano que vela por los derechos del consumidor advierte que, si el banco no cancela los cobros, se tendrá que recorrer a la vía judicial para perseverar en el empeño. Precisa que, “si el importe reclamado es inferior a 2.000 euros, no se necesitará abogado ni procurador” para emprender el requerimiento ante el juzgado.

La Agència Catalana de Consum avisa que quienes sufragaran el curso en metálico “pueden tenerlo más complicado” para recuperar las cantidades, si bien agrega que el procedimiento es similar que en otros supuestos. En primer lugar, cabe remitir la petición para reingresar los importes a la academia “por burofax, correo postal certificado o correo electrónico con justificante de recepción”. Si la empresa no responde en el plazo de un mes, de nuevo se abre la opción de la vía judicial, sin necesidad de abogado y procurador para las reclamaciones inferiores a los 2.000 euros.

Los dueños de Cepi-Base han expresado su intención de acogerse a la vía concursal por insolvencia para responder a las deudas. La Agència de Consum informará en su web si el procedimiento se inicia. Recuerda que, una vez que se declare el concurso de acreedores, “los órganismos públicos de consumo ya no pueden hacer mediaciones con la empresa”. Apostilla que, aunque se haya presentado un requerimiento con anterioridad de devolución y cancelación de pagos, los afectados tendrán que dirigirse al administrador concursal que se designe una vez que el juez ponga en marcha el proceso. Todas las indicaciones del órgano de la Generalitat se pueden consultar clicando aquí.