Siete espacios emblemáticos de Barcelona se podrán visitar gratis este junio en Sarrià y Vallvidrera

Edificios con vistas privilegiadas y espacios habitualmente cerrados al público se abrirán de forma gratuita este junio en los barrios de Sarrià y Vallvidrera, dentro de una nueva edición de Open Barri, una iniciativa que invita a mirar la arquitectura de Barcelona desde sus márgenes.

El proyecto está impulsado por la asociación 48h Open House Barcelona y forma parte de la programación vinculada a la Capital Mundial de la Arquitectura 2026. La propuesta se articula en tres citas a lo largo del año, cada una centrada en un barrio distinto de la ciudad. Cada edición de Open Barri se desarrolla durante quince días con actividades paralelas como charlas, talleres y debates, que desembocan en un fin de semana de puertas abiertas a edificios y espacios emblemáticos.

Tras la edición de invierno en Nou Barris y la celebrada en abril en La Marina, llega ahora el turno del Open Barri de verano, que tendrá lugar del 15 al 28 de junio de 2026 en Sarrià y Vallvidrera.

Una visita al atardecer en la Torre de Collserola. En la imagen se observan las vistas al Tibidabo. / MANU MITRU / EPC

Iconos y rincones que se pueden visitar

Entre los espacios que se podrán visitar destaca, por ejemplo, la Torre de Collserola, uno de los miradores más espectaculares de la ciudad. Con 288 metros de altura, es el elemento más emblemático de la sierra de Collserola y el edificio más alto de Barcelona.

También abrirá sus puertas la Casa Teresa Serra, una antigua residencia señorial de veraneo construida a principios del siglo XX. Conocida también como Vil·la Anita o Palauet d’Orsà, es una torre de estilo neoclásico que combina columnas clásicas, jardines de aire romántico, terrazas y zonas boscosas que refuerzan su carácter singular en pleno entorno de Collserola.

Casa Teresa Serra / Open Barri

Otro de los puntos destacados será el Observatori Fabra, inaugurado en 1904 y considerado uno de los observatorios científicos en activo más antiguos de Europa. Obra de Josep Domènech i Estapà, su arquitectura monumental convive con una sobriedad modernista que lo ha convertido en un icono científico y patrimonial de la ciudad.

Cementerio de Sant Gervasi / Archivo

La programación también propone visitar el Cementiri de Sant Gervasi, inaugurado en 1853 a los pies de Collserola. El recinto destaca por la variedad estilística de sus panteones, de estética ecléctica, con ejemplos como el panteón Cros, diseñado por Joan Baptista Pons i Trabal. Además, el cementerio conserva las tumbas de figuras relevantes de la cultura catalana, entre ellas la del arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner.

Noticias relacionadas

También estarán abiertos al público, con inscripción previa, el estudio del pintor Arranz Bravo, el Colegio Sant Ingasi - Jesuïtes de Sarrià o la singular vivienda cooperativa 'Clau mestra'. Puedes descubrir todas las actividades y apuntarte a las visitas en este enlace.