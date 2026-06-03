Barcelona capta la feria de tecnología marítima AMT, que deja Ámsterdam y se celebrará en la Fira a partir de 2027

Barcelona será sede a partir de 2027 de la feria Advanced Maritime Technology Expo & Conference (AMT), que reúne a proveedores tecnológicos, reguladores, armadores, operadores, puertos y responsables de la toma de decisiones para avanzar en la electrificación marítima.

La primera edición del certamen tendrá lugar en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona los días 16 y 17 de junio del próximo año. Los organizadores del congreso consideran que el evento podrá crecer en Barcelona, que se ha posicionado en los últimos años como referente en el impulso de la economía azul y la innovación para desarrollar una actividad sostenible y responsable con el océano.

Lugar en el que crecer

“Barcelona ofrece una combinación única de un puerto internacional líder, un fuerte apoyo institucional y un clúster de economía azul en rápida expansión", han explicado este miércoles los organizadores del congreso. Un entorno que consideran que permite una integración más estrecha con "nuevos polos de inversión, investigación y desarrollo industrial". La voluntad de la organización es que, en Barcelona, "AMT evolucione más allá del formato tradicional de feria para convertirse en una plataforma más conectada y activa durante todo el año para la comunidad de tecnología marítima".

La teniente de alcalde de Promoción Económica y Empresa, Raquel Gil, ha recordado que la ciudad fue elegida hace un año sede del Centro Colaborador en Economía Azul de la Unesco, "reconociendo el liderazgo de la ciudad para impulsar un futuro marítimo más sostenible e innovador". La llegada del congreso, ha afirmado, "refleja esta visión, reuniendo navegación, innovación, negocio y sostenibilidad". Gil ha destacado que será además una nueva oportunidad para que las empresas y el talento local puedan mostrarse a nivel internacional.

Nuevo encuentro internacional

Precisamente, también en Barcelona tiene sede desde hace dos años la International Electric Maritime Association (IEMA), antes establecida en Nueva York, y dedicada a impulsar la transición del sector marítimo hacia sistemas de propulsión más sostenibles. La asociación, que dirige Adrià Jover, ha captado el evento para la ciudad, con el fin de conectar al sector privado, las instituciones públicas y los organismos reguladores.

El congreso se sumará al Tomorrow Blue Economy, que tiene lugar en otoño, y también a los foros internacionales de financiación que ya empiezan a incluir a Barcelona entre una de sus paradas habituales.

La elección de Barcelona llega justo después de que la ciudad haya aprobado su nueva estrategia para impulsar e internacionalizar la economía azul, con una inversión pública de 150 millones hasta 2030.

La elección de Barcelona llega justo después de que la ciudad haya aprobado su nueva estrategia para impulsar e internacionalizar la economía azul, con una inversión pública de 150 millones hasta 2030. Encabezan esta inversión el BlueTechPort, centro para empresas que innovan en economía azul del Port de Barcelona, y el futuro Parque Tecnología Marítima, que empezará a construirse este año en la Nova Bocana. "Acoger el evento en Barcelona ayudará a escalar este ecosistema, fomentar la colaboración y reforzar la posición de la ciudad como un polo mediterráneo clave para tecnologías marítimas avanzadas y sostenibles", ha explicado la directora de Innovación y Estrategia de Economía Azul del Puerto de Barcelona, Emma Cobos.