Dispositivo de seguridad
Barcelona instalará 11 cámaras de vigilancia frente a las playas más céntricas antes de Sant Joan
Collboni augura que la visita del Papa y la salida del Tour serán como "dos Sant Jordis en verano", que "generarán un impacto en la vida cotidiana" pero que será solo "puntual"
El Gobierno recomienda a las empresas de Barcelona y Madrid dar teletrabajo durante la visita del Papa
El Ayuntamiento de Barcelona instalará 11 cámaras de seguridad antes de Sant Joan en el Front Marítim de la Barceloneta, entre la plaza del Mar y la calle Marina, para vigilar los accesos a las playas céntricas de la ciudad. El alcalde, Jaume Collboni, lo ha anunciado esta mañana y ha apuntado que el nuevo sistema de videovigilancia debe estar operativo en unas dos semanas, a tiempo para que funcione para la verbena, cuando miles de personas ocupan las calles y se concentran en la costa de la ciudad hasta bien entrada la madrugada. No obstante, fuentes municipales han matizado que falta por ver que la conexión pueda efectuarse a tiempo para que funcionen para el operativo de Sant Joan. No es una cuestión que preocupe en especial a la policía, que dispone de drones y otros equipos de control en el litoral para la verbena.
Collboni ha recordado que la videovigilancia no encuadrará directamente a las playas, por cuestiones de protección de la privacidad que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) exige. “No enfocará a la arena, sino sobre todo a los accesos, que es el requerimiento que tenemos de los tribunales”, ha explicado el alcalde. Ha manifestado que se tendrá un “cuidado especial en la zona que ha de enfocarse, es una medida nueva y se irá extendiendo por la ciudad”.
Collboni ha confiado que las cámaras “darán una sensación reforzada de seguridad”. A su vez, ha defendido que “tienen una labor preventiva pero también probatoria”. “Nos tienen que ayudar a hacer un trabajo de disuasión”, ha postulado.
El socialista ha remarcado que este será el primer verano con plena vigencia de las sanciones de la nueva ordenanza de civismo y de la nueva ley que endurece las penas por la multirreincidencia delictiva. “Ya se está notando una disminución de los pequeños delitos que cometían los multirreincidentes”, ha asegurado el edil. “Estamos muy confiados que este verano vamos a poder aplicar plemamente este nuevo marco legal, que va a disuadir a muchos que pensaban que cometer pequeños delitos aquí salía barato o gratis, vamos a acabar con eso en Barcelona y este verano lo vamos a notar”, ha vaticinado.
"Impacto" por los grandes eventos
Collboni ha advertido que será un verano “un poco diferente”, a causa de la visita del Papa durante la semana que viene y la salida del Tour de Francia, con dos etapas en la ciudad a principios de julio. “Serán días puntuales de una certa tensión de la vida pública de la ciudad”, ha reconocido el alcalde. En todo caso, se ha mostrado convencido de que los servicios de la ciudad estarán “preparados para gestionar con la máxima eficacia estos eventos”.
“Tendremos dos grandes eventos puntuales y tendrán un impacto que hemos previsto”, ha afirmado Collboni, que ha lanzado un llamamiento a “la responsabilidad y el civismo” de los barceloneses ante ambas citas excepcionales. “Nos gusta el ejemplo de Sant Jordi, que la ciudad siempre supera con nota, y este verano vamos a tener dos Sant Jordis importantes”, ha comparado el edil. El socialista ha augurado que la ciudad notará más el desembarco del pelotón de la ronda ciclista que el viaje de León XIV -“sobre todo porque el Tour serán más días”- y ha recomendado seguir los consejos de movilidad que se lanzarán. “Habrá recomendaciones en transporte público, especialmente en metro, que vamos a reforzar”, ha señalado.
Ha añadido que, “inevitablemente”, ambas ocasiones especiales “generarán un impacto en la vida cotidiana”. En todo caso, ha insistido en que serán “puntuales” y ha remarcado que “la organización y los servicios del ayuntamiento van a estar preparados”. “Tenemos larga experiencia en la organización de eventos y la ciudadanía sabe que, cuando se hacen esos actos, es importante seguir las recomendaciones para que todo vaya bien”, ha esgrimido Collboni.
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