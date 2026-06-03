Ya ha entrado en vigor: los que viven en Barcelona ya pueden pagar multas e impuestos con Bizum

El Ayuntamiento de Barcelona ha renovado este 1 de junio su aplicación móvil 'Barcelona a la butxaca', una herramienta que ofrece los principales servicios municipales a la ciudadanía en un único punto de acceso, y que añade más información útil y mejora su usabilidad en aspectos como la comunicación de incidencias en la vía pública.

Entre las mejoras, el Ayuntamiento también consolida la posibilidad de pedir cita previa a los diferentes servicios municipales, obtener el volante de residencia o realizar pagos de multas e impuestos con tarjeta bancaria o Bizum. Esta nueva prestación llega apenas unos días después de la llegada de Bizum a los comercios, con un despliegue gradual que ha generado un gran expectación entre clientela y vendedores.

Igual que sucede en el comercio, para los ayuntamientos Bizum es una herramienta muy útil en materia financiera, porque permite que el dinero vaya directamente de la cuenta del pagador a la del receptor, sin intermediarios como Visa o Mastercard. Así, al 'saltarse' un eslabón de la cadena de pago, las arcas municipales reciben el importe de forma instantánea y ganan liquidez.

El Ayuntamiento renueva la aplicación 'Barcelona a la butxaca' con mejor comunicación de incidencias / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

La aplicación 'Barcelona a la butxaca' también permite gestionar trámites, estar al día de la agenda de actos en la ciudad o bien obtener información de primera mano (como puede ser donde lanzar los residuos o conocer el estado del tiempo y la calidad del aire) y, además, los usuarios pueden recibir notificaciones sobre las principales afectaciones en la ciudad, como importantes alteraciones a la movilidad o alertas de contaminación, informa el consistorio en un comunicado este lunes.

Mandar avisos de incidencias

La aplicación recibió el pasado año hasta 725.000 visitas diferentes y permitió realizar más de 224.000 gestiones, entre las que destacan la comunicación de incidencias en la vía pública o la realización de trámites con el Ayuntamiento y, de hecho, el 60% de las incidencias en la vía pública ya se comunican por esta vía, que permite adjuntar fotos y ubicación y ha recibir respuesta municipal.

Una de las novedades es la funcionalidad del apartado 'A prop meu', que indica la ubicación exacta de equipamientos municipales o culturales como bibliotecas, mercados, centros cívicos, teatros o cines y que añade las áreas de juego accesibles, las fuentes de agua potable o consultar información sobre cada uno de los refugios climáticos.