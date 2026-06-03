El Aerobús de Barcelona ya permite consultar en tiempo real la llegada de los autobuses

Los usuarios del Aerobús de Barcelona ya pueden consultar en tiempo real cuándo llegará su autobús a la parada, una nueva funcionalidad que permite conocer con mayor precisión los tiempos de espera y planificar mejor el trayecto hacia el aeropuerto. La mejora, ya disponible en su página web, incorpora información actualizada al momento sobre horarios, paradas, incidencias y vuelos, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los viajeros.

Hasta ahora, los tiempos de paso eran orientativos. Con esta actualización, los pasajeros disponen de datos más precisos sobre la llegada de los vehículos, lo que les permite ajustar mejor sus desplazamientos y reducir la incertidumbre en uno de los trayectos más utilizados de la ciudad.

Noticias relacionadas

El Aerobús de Barcelona conecta el centro de Barcelona con el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat mediante dos líneas directas que operan las 24 horas del día, los 365 días del año. El servicio cubre tanto la terminal T1 como la T2 y se ha consolidado como una de las opciones más utilizadas para acceder al aeropuerto desde la capital catalana. La incorporación de información en tiempo real supone un paso más en la mejora del servicio.