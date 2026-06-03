Abierto el plazo para optar a los ocho pisos en alquiler asequible en el barrio del Gorg de Badalona

El Ayuntamiento de Badalona ha abierto este martes un plazo de 15 días para que los vecinos opten a una de las "ocho viviendas municipales con protección oficial de régimen general de alquiler" en el barrio del Gorg. "Este es un paso más en el compromiso de este gobierno municipal por incrementar la oferta de vivienda asequible en la ciudad", ha afirmado mediante un comunicado el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, que ha recordado que se trata de los primeros pisos "tras dos décadas sin nuevas promociones municipales".

Concretamente, se trata de cuatro pisos de tres habitaciones y 84 m², y otros cuatro de dos dormitorios y 65 m²; situados en la calle del Progrés 245-268. Los precios del alquiler serán de 677,03 euros mensuales para los pisos de dos habitaciones y de 868,17 euros para los de tres. El gobierno municipal señala que "los importes se actualizarán anualmente a través del Índice de Referencia de la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV)", y que se deberán tener en cuenta aparte los gastos comunitarios y tasas correspondientes. Los contratos tendrán una duración de siete años, prorrogables un máximo de tres más, siempre que la unidad de convivencia todavía cumpla los requisitos establecidos en las bases y esté al corriente de pago de la renta y sus incrementos.

El plazo para las personas interesadas terminará el próximo 22 de junio. Para optar a alguna de las viviendas, previamente se tenía que inscribir en el Registro de Solicitantes de VPO y formalizar la solicitud en la Oficina Local d'Habitatge (OLH), que ya ha publicado el listado de aquellos que cumplen los requisitos para participar en el proceso de adjudicación.

Una vez finalizado el plazo de 15 días, se publicarán las listas de admitidos y excluidos. Posteriormente, se abrirá un periodo de alegaciones y transcurrido el plazo de resolución de las mismas, se publicarán las listas definitivas. A partir de entonces, en un plazo de tres días hábiles, se fijará el día, la hora y el lugar de los sorteos.

Dado que las viviendas son de dos y tres dormitorios, se realizarán dos sorteos separados ante notario. Cada unidad de convivencia solo podrá optar, y participar en el sorteo, de una única tipología de vivienda en este procedimiento. Aquellos que cumplan los requisitos de ambas tipologías podrán modificar su elección dentro del plazo de alegaciones a las listas provisionales.

El Ayuntamiento de Badalona recuerda que los requisitos para poder ser adjudicatario se tienen que cumplir durante todo el procedimiento, hasta el momento la adjudicación. Asimismo, recuerdan a la ciudadanía que no participar en el procedimiento de adjudicación, a pesar de figurar en el Listado 1, puede comportar baja del Registro de Solicitantes de VPO de Badalona.