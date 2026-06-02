Vilanova i la Geltrú se adhiere al Pacte Nacional per la Llengua y "reafirma su compromiso" por la defensa del catalán

Vilanova i la Geltrú ya forma parte del Pacte Nacional per la Llengua, el acuerdo firmado por ayuntamientos, partidos y entidades para fortalecer e impulsar el uso del catalán. La adhesión del municipio se hizo realidad este lunes 1 de junio, con la presencia del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. "Hoy no firmamos solo el compromiso del Ayuntamiento, sino el compromiso de toda la ciudad con el Pacte Nacional per la Llengua", afirmó el alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz, durante el acto de adhesión.

El alcalde destacó la tarea que lleva a cabo en esta línea la concejalía de Cultura i Llengua, la colaboración con el Consorci per a la Normalització Lingüística y las iniciativas impulsadas conjuntamente con las entidades comerciales y empresariales de la ciudad para fomentar el uso del catalán en la atención al público y en la rotulación de los establecimientos. "Reafirmamos este compromiso como ciudad y continuamos trabajando para que el catalán sea una lengua viva, presente y útil en todos los espacios de relación social", concluyó Ruiz.

Por su parte, el conseller Vila destacó la importancia de que los ayuntamientos se sumen al pacto: "No podemos hacer política lingüística que tenga resultados efectivos si no se involucran totalmente los poderes locales", señaló Vila, que también firmó el libro de honor de la ciudad y aprovechó la visita para mantener una reunión de trabajo con el gobierno municipal en que compartieron las "líneas de actuación en materia de política lingüística y los proyectos que se desarrollan en la ciudad para fomentar el uso del catalán", según ha descrito el Ayuntamiento en un comunicado.

Posteriormente, el conseller se desplazó hasta la Masia d'en Cabanyes para asistir a la jornada 'Impulsar el català des dels municipis: 40 propostes per a l'acció', organizada por el Departament de Política Lingüística. Al encuentro asistieron alcaldes, concejales y responsables de política lingüística de la veguería del Penedès, para "compartir herramientas y recursos para impulsar planes locales de fomento del catalán y reforzar la presencia en la vida cotidiana de los municipios".

Recientemente, al hilo del primer aniversario del pacto (se firmó el 13 de mayo de 2025), el Govern hizo un balance positivo del mismo. Según declaró el Departament, ya se ha completado el 35% de las medidas propuestas, mientras que un 61% están ya en ejecución y solamente un 4% se encuentran en una fase inicial.