Una disputa entre familias en La Mina, el cuarto incidente con armas de fuego en dos días en Catalunya

El barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, sufrió un nuevo incidente con armas de fuego este pasado fin de semana, según coinciden a explicar seis fuentes distintas a EL PERIÓDICO. En realidad, fue un doble altercado al mediodía del sábado: la primera ráfaga con unos pocos disparos al aire ocurrió hacia las 12:00 horas en la concurrida rambla de Camarón, mientras se desmontaban las instalaciones de una actividad deportiva para jóvenes, y luego se desencadenó una réplica en torno a las 13:45 horas, con tiros al cielo de nuevo, en torno a la calle Mart con la de Ponent, no muy lejos de la comisaría de los Mossos d’Esquadra. El percance se originó presuntamente por una disputa entre dos familias, según las fuentes consultadas. El Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs responde que piensa reclamar “más acción en materia de seguridad ciudadana” a los cuerpos policiales para tratar de contener esos episodios, que se repiten con una frecuencia que preocupa entre los vecinos.

El gobierno de la ciudad del área metropolitana señala que se han registrado diversos percances en que se ha abierto fuego en los últimos meses en La Mina. De hecho, es al menos el tercer hecho de ese tipo que trasciende desde finales de abril en el vecindario, situado a las puertas de Barcelona. A mediados de mayo, una pelea derivó en disparos al aire en el barrio, a lo que siguió que un coche estacionado en una zona cercana fuera acribillado unos instantes después, a modo de respuesta y sin que hubiera heridos. En el caso de este fin de semana tampoco se contaron víctimas ni quedó rastro de los alborotos en la calle. Los agentes de los Mossos y la Policía Local que acudieron alertados por al menos una llamada no encontraron indicios ni testigos que les permitieran confirmar que las detonaciones se hubieran producido.

Tras la reciente sucesión de altercados con armas de fuego, el Ayuntamiento de Sant Adrià contesta que insistirá en lo que “ya se pide desde hace tiempo” en la próxima Junta Local de Seguridad, que reunirá al consistorio con responsables del Departament d’Interior y mandos policiales. En ese sentido, el ejecutivo de la localidad barcelonesa propone “más identificaciones, más registros y, por lo tanto, más saturación de presencia policial” en La Mina.

Otros percances

El reciente incidente en el barrio perteneciente a Sant Adrià se suma a otros tres sucesos con armas de fuego durante el fin de semana en distintas poblaciones catalanas. Los percances acaecieron en Badalona (una niña de 10 años resultó herida leve en Sant Roc por una bala perdida durante un presunto ajuste de cuentas), L’Hospitalet de Llobregat (un hombre sufrió lesiones al ser alcanzado en un brazo por un balazo) y otro en Tordera (un presunto asalto a una plantación de marihuana).

El supuesto desencadenante fue una discusión en la que los miembros de una familia abordaron a dos mujeres para exigirles que una pariente suya no acuda al barrio y advertir de represalias en caso de hacer caso omiso a la amenaza. Un hombre sacó un arma y disparó apuntando al aire para sellar el aviso. La supuesta respuesta llegó menos de dos horas después, con otra andanada de tiros en un punto próximo.

La primera descarga sobrevino cuando aún había algunos jóvenes que habían disputado unos partidos de fútbol en mitad de la rambla y mientras los organizadores desinstalaban los terrenos de juego. El hecho resultó fugaz, aunque algún testigo echó a correr para protegerse, cuentan personas conocedoras del caso. Sostienen que no es nada habitual que una ostentación de poder como esa se exhiba en mitad de un acto comunitario y con menores en el paseo. “En esta ocasión, se han saltado algunas líneas rojas”, expresan las mismas fuentes.

La cuestión preocupa a entidades del barrio. Sienten el peligro de magnificar los sucesos, lo que alimenta la estigmatización contra el barrio y sus habitantes, pero al mismo tiempo opinan que esos altercados no han de normalizarse ni dejarse pasar sin más, a riesgo de que acabe ocurriendo una desgracia que hasta ahora se ha esquivado. Ya el año pasado, el Proyecto Educativo de Barrio en La Mina (que reúne a 42 entidades y servicios de la zona) reclamó un “plan de autoprotección inmediata”, con medidas ágiles sobre cómo actuar ante incidentes graves y protocolos que determinen el cierre de instalaciones y la suspensión de actividades para resguardar a menores y vecinos.

El Departament de Drets Socials de la Generalitat tiene pendiente sacar a concurso un servicio de acción comunitaria que ha de atender las demandas de los agentes socioeducativos del vecindario. Por otro lado, otros vecinos conocedores de los hechos se quejan de escasa presencia policial tras la disputa del sábado.