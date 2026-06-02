En el barrio de Cerdanyola
Detenidos tres menores por agresiones durante una protesta para evitar un desahucio en Mataró
Los Mossos d'Esquadra aseguran que un grupo de más de cincuenta personas han lanzado objetos a la la línea policial y han causado heridas leves en cinco agentes
Los Mossos acusan a los activistas que se enfrentan a 20 meses de cárcel por el desalojo del Bloc Llavors en Barcelona
El desahucio de una familia con cuatro menores en el barrio de Cerdanyola de Mataró ha derivado en altercados entre un grupo de más de 50 personas, que protestaban por el lanzamiento, y agentes de la unidad ARRO de los Mossos d'Esquadra.
Los hechos han tenido lugar a primera hora de la mañana de este martes en la avenida Gatassa. Según explican fuentes policiales, las personas concentradas han lanzado objetos y piedras a los agentes. La unidad ARRO ha disparado balas de foam a los concentrados para dispersarlos, y la intervención policial ha acabado con tres detenciones.
Según explican los Mossos d'Esquadra, el lanzamiento de objetos por parte de los manifestantes ha producido heridas leves en cinco agentes. Asimismo, señalan que material policial y vehículos del cuerpo han resultado dañados.
En un comunicado, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya explica que el desahucio se ha producido "en medio de una gran tensión y de un amplio dispositivo policial". El Sindicat ha denunciado la actuación policial y ha señalado que "diversos menores de edad han tenido que ir al hospital y tienen lesiones graves". Asimismo, advierten que en el barrio se vive una situación "insostenible" en relación con la vivienda y lamentan que solamente esta semana están programados cuatro desahucios más en la ciudad. El Sindicat ha convocado una asamblea para este mismo martes por la tarde para "continuar dando respuestas colectivas a la violencia policial y estructural".
Poco después de producirse los altercados y las detenciones, la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo ha pedido la comparecencia de la consellera de Interior, Núria Parlon, y del director general de la policía, Josep Lluís Trapero, para que den explicaciones sobre la "violencia gratuita" en el desahucio.
- Eladio, Mireia, Nati y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona
- El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet para los amantes de la naturaleza
- Un gran outlet de zapatos trae a Barcelona gangas de marcas como Birkenstock, Camper o Converse
- Aparece Julia, la menor de 17 años desaparecida en Barcelona tras una semana en paradero desconocido
- El papamóvil llega a Barcelona bajo máxima seguridad para la visita de León XIV
- El ayuntamiento completa la transformación de Marina frente a la Sagrada Família en una ágora, cuando sea posible, vecinal
- Sant Adrià augura que las obras de Inditex y las Tres Xemeneies serán una “revolución” para el área de Barcelona
- El cierre repentino de una academia en Barcelona atrapa a decenas de alumnos: “No nos han devuelto el dinero”