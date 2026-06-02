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En el barrio de Cerdanyola

Detenidos tres menores por agresiones durante una protesta para evitar un desahucio en Mataró

Los Mossos d'Esquadra aseguran que un grupo de más de cincuenta personas han lanzado objetos a la la línea policial y han causado heridas leves en cinco agentes

Los Mossos acusan a los activistas que se enfrentan a 20 meses de cárcel por el desalojo del Bloc Llavors en Barcelona

Protestas en el barrio de Cerdanyola de Mataró tras un desahucio se saldan con tres menores detenidos y cinco agentes heridos leves

Protestas en el barrio de Cerdanyola de Mataró tras un desahucio se saldan con tres menores detenidos y cinco agentes heridos leves

Protestas en el barrio de Cerdanyola de Mataró tras un desahucio se saldan con tres menores detenidos y cinco agentes heridos leves / VÍDEO: Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya

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Mataró
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El desahucio de una familia con cuatro menores en el barrio de Cerdanyola de Mataró ha derivado en altercados entre un grupo de más de 50 personas, que protestaban por el lanzamiento, y agentes de la unidad ARRO de los Mossos d'Esquadra.

Los hechos han tenido lugar a primera hora de la mañana de este martes en la avenida Gatassa. Según explican fuentes policiales, las personas concentradas han lanzado objetos y piedras a los agentes. La unidad ARRO ha disparado balas de foam a los concentrados para dispersarlos, y la intervención policial ha acabado con tres detenciones.

Según explican los Mossos d'Esquadra, el lanzamiento de objetos por parte de los manifestantes ha producido heridas leves en cinco agentes. Asimismo, señalan que material policial y vehículos del cuerpo han resultado dañados.

En un comunicado, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya explica que el desahucio se ha producido "en medio de una gran tensión y de un amplio dispositivo policial". El Sindicat ha denunciado la actuación policial y ha señalado que "diversos menores de edad han tenido que ir al hospital y tienen lesiones graves". Asimismo, advierten que en el barrio se vive una situación "insostenible" en relación con la vivienda y lamentan que solamente esta semana están programados cuatro desahucios más en la ciudad. El Sindicat ha convocado una asamblea para este mismo martes por la tarde para "continuar dando respuestas colectivas a la violencia policial y estructural".

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Poco después de producirse los altercados y las detenciones, la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo ha pedido la comparecencia de la consellera de Interior, Núria Parlon, y del director general de la policía, Josep Lluís Trapero, para que den explicaciones sobre la "violencia gratuita" en el desahucio.

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