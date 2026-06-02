MAPA | Así afectará a Montjuïc la visita del papa León XIV: cortes desde el lunes por la noche

El dispositivo especial de movilidad y seguridad con motivo de la visita del papa León XIV, que tendrá lugar del 9 al 11 de junio, que ha diseñado el Ayuntamiento de Barcelona y los Mossos d'Esquadra generará numerosas restricciones en comerciantes y vecinos de las zonas que en las que se desarrolle la visita.

En Sants-Montjuïc, el entorno del Estadio Olímpico y la anilla olímpica los cortes empezarán el lunes 8 de junio y acabarán el miércoles 10 de junio de madrugada. No se podrá circular por la zona y estará prohibido aparcar desde las 07.00 horas del lunes 8 de junio hasta las 02.00 horas del miércoles 10 de junio (incluso motos, ciclomotores y bicicletas en acera). Las restricciones afectan a la avinguda de l'Estadi por el paseo del Migdia, la zona de las piscinas Picornell e INEFC, el paseo de Santa Madrona hasta Jocs del 92 y esta vía hasta la calle del Foc.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación de SANTS-MONTJUÏC

Los vecinos de la Marina, Zona Franca y los barrios de Poble-sec y el Polvorín podrán acceder si acreditan que residen en la zona. El Ayuntamiento de Barcelona reforzará el transporte público para acceder al evento del Estadi con buses lanzadera, aunque únicamente las personas acreditadas. Sin embargo, se instalarán controles policiales en las inmediaciones del estadio para que nadie esté por la zona mientras se celebra el acto.

La visita se desarrollará a lo largo de tres jornadas diferenciadas. El día 9 de junio está prevista la llegada del Santo Padre al aeropuerto y los primeros actos en la Catedral y en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El día 10 se celebrarán los actos centrales, especialmente en el ámbito de Ciutat Vella y en la Sagrada Família, mientras que el día 11 se producirá la salida y la desactivación progresiva del dispositivo. Esta planificación supone que algunas afectaciones a la movilidad se extiendan antes y después de los principales días de los actos.

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El dispositivo se ha diseñado con un triple objetivo: asegurar el correcto desarrollo de los actos previstos; garantizar que los vecinos y vecinas de las zonas afectadas dispongan de toda la información y alternativas necesarias para mantener su actividad diaria y facilitar una buena experiencia tanto a la ciudadanía como a las personas visitantes.