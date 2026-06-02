MAPA | Así afectará a los vecinos de Ciutat Vella la visita de León XIV: control de accesos y prohibición de aparcar

El dispositivo especial de movilidad y seguridad con motivo de la visita del papa León XIV, que tendrá lugar del 9 al 11 de junio, que ha diseñado el Ayuntamiento de Barcelona y los Mossos d'Esquadra generará numerosas restricciones a comerciantes y vecinos de las zonas que en las que se desarrolle la visita.

En Ciutat Vella, el entorno de la Catedral y del Palacio Episcopal quedará con restricciones de tráfico y estacionamiento desde las 07.00 horas del lunes 8 de junio hasta las 10.00 horas del jueves 11 de junio. Tampoco se podrá aparcar, ni motos, ciclomotores o bicicletas en acera, en avenida Catedral, entre plaza Antoni Maura y plaza Nueva.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación de CIUTAT VELLA

En el Raval, las calles del entorno de la iglesia de Sant Agustí y la plaza Gardunya sufrirán cortes totales de circulación los días 9 y 10 de junio, con controles de acceso y regulación de peatones en los momentos de máxima afluencia. Tampoco se podrá aparcar en la calle Hospital, desde la Rambla hasta Rambla del Raval, toda la plaza de la Gardunya, la calle Jerusalén, la plaza Sant Agustí y la calle Arc de Sant Agustí desde las calles Hospital hasta Sant Pau.

Vecinos y comerciantes únicamente podrán acceder si acreditan que residen en la zona. Durante la celebración de los eventos y la estancia papal también se impedirá el paso de los visitantes a estos monumentos, ya que habrá numerosos controles policiales que lo impidan.

Tres jornadas diferenciadas

La visita se desarrollará a lo largo de tres jornadas diferenciadas. El día 9 de junio está prevista la llegada del Santo Padre al aeropuerto y los primeros actos en la Catedral y en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El día 10 se celebrarán los actos centrales, especialmente en el ámbito de Ciutat Vella y en la Sagrada Família, mientras que el día 11 se producirá la salida y la desactivación progresiva del dispositivo. Esta planificación supone que algunas afectaciones a la movilidad se extiendan antes y después de los principales días de los actos.

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El dispositivo se ha diseñado con un triple objetivo: asegurar el correcto desarrollo de los actos previstos; garantizar que los vecinos y vecinas de las zonas afectadas dispongan de toda la información y alternativas necesarias para mantener su actividad diaria y facilitar una buena experiencia tanto a la ciudadanía como a las personas visitantes.