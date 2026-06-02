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Este jueves 2 de junio en el Palau Macaya

Inscríbete para asistir al Consejo del Agua de EL PERIÓDICO ante el III Foro Económico y Social del Mediterráneo

Asiste al encuentro para conocer las conclusiones sobre la crisis hídrica y el modelo pionero de regeneración de agua en la Barcelona metropolitana

PROGRAMA | Éste es el programa del Consejo del Agua de EL PERIÓDICO de este jueves 4 de junio

ÚLTIMA EDICIÓN | Llamada a una acción conjunta en el Mediterráneo para que España lidere la economía azul

CONTEXTO | Consenso político y un operador solvente: la 'receta' para exportar al Mediterráneo el modelo de agua regenerada de la Barcelona metropolitana

Una de las reuniones del Consejo del Agua de EL PERIÓDICO.

Una de las reuniones del Consejo del Agua de EL PERIÓDICO. / JORDI COTRINA / EPC

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Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El reto global de la escasez de agua ante la crisis climática obliga a idear políticas públicas creativas. Un ejemplo paradigmático es el del modelo de regeneración de agua de la conurbación de 3,3 millones de habitantes del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). 

En el contexto del III Foro Económico y Social del Mediterráneo de los próximos 16, 17 y 18 de junio, el Consejo del Agua de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica se ha propuesto diseccionar cuál es la 'receta' para exportar el innovador sistema a otros territorios también bañados por el mar intercontinental.

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Este jueves 2 de junio, a partir de las 9:30 h en la Sala Macaya del Palau Macaya (passeig de Sant Joan, 108) de Barcelona, los expertos del Consejo del Agua presentan sus conclusiones ante el III Foro Mediterráneo. Inscríbete en este formulario para asistir al acto.

Mapa de ubicación de Palau Macaya, centro Unesco.

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