Inscríbete para asistir al Consejo del Agua de EL PERIÓDICO ante el III Foro Económico y Social del Mediterráneo

El reto global de la escasez de agua ante la crisis climática obliga a idear políticas públicas creativas. Un ejemplo paradigmático es el del modelo de regeneración de agua de la conurbación de 3,3 millones de habitantes del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

En el contexto del III Foro Económico y Social del Mediterráneo de los próximos 16, 17 y 18 de junio, el Consejo del Agua de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica se ha propuesto diseccionar cuál es la 'receta' para exportar el innovador sistema a otros territorios también bañados por el mar intercontinental.

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Este jueves 2 de junio, a partir de las 9:30 h en la Sala Macaya del Palau Macaya (passeig de Sant Joan, 108) de Barcelona, los expertos del Consejo del Agua presentan sus conclusiones ante el III Foro Mediterráneo. Inscríbete en este formulario para asistir al acto.