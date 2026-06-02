Una gran fiesta el 13 y 14 de febrero de 2027 culminará cuatro años de reforma integral de la Rambla de Barcelona

A más de ocho meses del fin de las faraónicas obras en la Rambla de Barcelona, el ayuntamiento ya ha iniciado los preparativos de la gran fiesta que coronará su inauguración oficial tras cuatro años de reformas. La dimensión de los festejos, durante todo el fin de semana del 13 y 14 de febrero de 2027, quiere ser proporcional a la respuesta ciudadana, estimulando a los barceloneses para redescubrirla. El creador visual Lluís Danés, con el lema 'Ramblas arriba, ramblas abajo', tutela el "acontecimiento artístico y participativo" que reivindicará al eje como "símbolo y escenario", por el que "transitarán" los visitantes.

El concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, que ha ido desgranando en los últimos veces las novedades urbanísticas y normativas que tratan de reordenar su territorio (desde la transformación de la Rambla al plan de usos del distrito, y las intervenciones de la mano de su nueva Estrategia Urbana hasta 2025), ha avanzado este martes la ambición de este colofón que debe abrir una nueva etapa de reconexión ciudadana.

El también teniente de alcalde cree que ponerle fecha a la fiesta sirve para "poner presión" al consistorio y cumplir con los plazos previstos de la reforma, que finalmente se ha hecho de forma intensiva, como decidió el alcalde Jaume Collboni al inicir su mandato.

El concejal de Cultura, Xavier Marcé, ha explicado que el presupuesto para el despliegue artístico es inicialmente de "un máximo de 500.000 euros", aunque es posible que se dilate un 10% por posibles eventualidades. Para el edil, el evento servirá para poner en el foco el papel protagonista que en el futuro debe tener la cultura, y "ofrecer una mirada ciudadana renovada".

La antelación de la preparación del evento, que irá de la "tradición a la modernidad", según sus palabras, y parece equiparable a una gestación, se justifica en poderlo explicar "con tiempo suficiente". El ayuntamiento irá desgranando nuevos contenidos.

En cinco tramos

Según han relatado hoy, el espacio público y las personas que lo habitan serán los grandes protagonistas, fusionando disciplinas artísticas, como circo, música, danza, poesía. Abarcando de la memoria familiar a la "evocación de los grandes hitos y personalidades" que la han habitado. Y con participación tanto de personalidades y rostros conocidos, como de agentes sociales y culturales invitados a intervenir, así como entidades del Raval, Gòtic y resto de Barcelona.

Danés llenará el montaje de carga simbólica, como "una declaración de amor en la Rambla y una declaración de principios". No faltarán humor, emoción, nostalgia, cultura popular y comunidad, resumen. Su diseño se concibe como un territorio donde "la gente es parte activa del espectáculo". Evocando incluso el pasado con tiendas de animales, ahora "inconcebibles", pero con idea de que los pájaros "puedan volver libremente", ha dicho el artista.

La propuesta parte de la división del paseo en sus cinco tramos: Canaletes, Estudis, Flores, Caputxins y Santa Mònica. En cada uno de ellos, con el estilo "barroco, colorista y delicado" característico del autor, el paseo será un "escenario de escenarios", invitando el público a itinerar de lado a lado, destaca el consistorio.

A lo largo de su carrera, Danés ha firmado la dirección artística y el diseño escenográfico de importantes acontecimientos culturales, como la Gala de los Premios Goya, los Premis Gaudí, los actos institucionales de la Fiesta Nacional de Catalunya, el Piromusical de la Mercè y otros. También ha trabajado para artistas internacionales.

Nueva vida para el eje más transitado

El estreno de la nueva Rambla pone fin a más de cuatro años de reforma urbanística, que empezó en octubre de 2022 en el tramo entre Colón y Santa Madrona y actualmente se encuentra en la recta final, afectando al tramo central hasta la plaza de Catalunya.

El objetivo era finalizar las obras en el primer trimestre de 2027, habiendo superado más de 50 meses, con una inversión de más de 55 millones de euros. Batlle confía en que la fecha del 'show' coincida con la finalización real, aunque está por ver si convivirá con alguna valla, dada la complejidad de los trabajos.

La Rambla resurgida a partir de 2027 se concibe como un eje con más peso peatonal, más fluido, con una mejora de su oferta comercial y un impulso a la oferta cultural. También inaugurará configuración y diseño de sus terrazas, que dibujarán la primera Zona de Excelencia de Terrazas de la ciudad. Entre sus cambios, destaca también la desaparición de los antiguos 11 puestos que fueron de 'ocellaires' y luego tuvieron otros usos. Y la renovación de los de floristas, que regresarán al eje, así como los quioscos.