Fiebre 'coworker' en el paseo de Gràcia: las oficinas 'flex' conquistan la avenida del lujo de Barcelona

Entre los escaparates de lujo, los hoteles de cinco estrellas y los iconos modernistas del paseo de Gràcia, avanza una discreta transformación. Esta área de Barcelona ya concentra una veintena de espacios de trabajo flexibles para empresas y profesionales. En pocos años ha crecido una nueva generación de oficinas gestionadas por operadores especializados en formatos 'flex', que se han consolidado como alternativa al alquiler tradicional y se dirigen especialmente “al cliente corporativo internacional”.

Los coworkings han evolucionado mucho y hoy atienden a múltiples actores económicos. En su versión más céntrica y exclusiva, son también un producto inmobiliario para empresas que buscan ubicación premium, personalización de servicios y una sede que les suponga las mínimas cargas de futuro y puedan adaptar rápidamente. El mercado está actualmente en un momento de maduración: el coworking supera por primera vez el millón de metros cuadrados en España, repartidos en 1.069 espacios activos, según el reciente informe ‘El estado del coworking en España 2025-2026’, elaborado por Coworking Spain.

Coworking y aceleradora Barcelona Finance Hub, operado por Aticco en la antigua Bolsa de Barcelona en el paseo de Gràcia / Pau Gracià / EPC

La facturación agregada alcanza los 427 millones de euros y 14 grandes operadores controlan más de la mitad de la superficie del sector. El podio lo ocupan la belga IWG -líder claro del sector, opera marcas como Regus, Spaces y HQ-, la española Aticco -que acaba de abrir en el Poblenou el mayor coworking del sur de Europa- y la americana WeWork. Las tres tienen sedes en la arteria del lujo de Barcelona.

Los siguientes players en cuanto a superficie operativa en España son Monday, Cloudworks, Networkia, Utopicus y Loom. Cuatro de los cinco también tienen un pie en el paseo de Gràcia o sus inmediaciones. El último desembarco lo firma Lexington, instalada desde hace unas semanas en el número 56 de paseo de Gràcia con una inversión de 1,7 millones de euros. En paralelo, la avenida cuenta con sedes de grandes firmas, como la Casa Cupra Raval de Seat o el Work Café del banco Santander, que ofrecen un espacio de coworking de uso libre y una cafetería para facilitar un 'stop' productivo a visitantes profesionales esporádicos.

Interior del coworking de CloudWorks en el paseo de Gràcia de Barcelona / Pau Gracià / EPC

Barcelona resulta sumamente atractiva para estos operadores, por distintas razones: presión sobre el mercado de oficinas, presencia de compañías internacionales y consolidación del trabajo híbrido. En la arteria comercial barcelonesa, la ecuación incorpora la capacidad de convertir la oficina en parte de la imagen corporativa de las marcas residentes.

De la Bolsa al 'hub financiero'

La reconversión de la antigua Bolsa de Barcelona en el actual Barcelona Finance Hub permite ver hasta qué punto el sector ‘flex’ ha entrado en edificios clave. La Generalitat convocó un concurso para transformar las instalaciones en un polo de innovación financiera y la compañía Aticco lo ganó con una propuesta que unía gestión de espacios flexibles y actividad vinculada al emprendimiento a través de su aceleradora AticcoLab. Abrió puertas en julio de 2024 y poco a poco se ha hecho un hueco en el paseo.

Coworking y aceleradora Barcelona Finance Hub, operado por Aticco en la antigua Bolsa de Barcelona en el paseo de Gràcia / Pau Gracià / EPC

“Hemos cambiado la antigua bolsa, donde todavía se operaba en un patio con gente que corría de un lado a otro, por el mundo de las fintechs y la nueva manera de trabajar”, explica Quino Fernández, consejero delegado de Aticco. El edificio conserva vínculo financiero especializado en fintech —tecnología aplicada a las finanzas—, insurtech —innovación en seguros—, legaltech —servicios legales digitales—, proptech —tecnología inmobiliaria—, proveedores y profesionales del sector.

Coworking y aceleradora Barcelona Finance Hub, operado por Aticco en la antigua Bolsa de Barcelona en el paseo de Gràcia / Pau Gracià / EPC

En la última planta del emblemático edificio, Aticco combina cantina, zona social y espacio para eventos. Fernández calcula entre tres y seis actividades semanales vinculadas al sector financiero. Algunas compañías residen en el inmueble; otras participan como partners o acuden para generar contactos. “La interconexión es la clave para el funcionamiento del hub”, resume Fernández.

De la mesa compartida al ‘flex office’

Aún hoy, para gran parte de la ciudadanía el término coworking remite a profesionales independientes que alquilan una silla en una mesa compartida con servicios comunes. Esta oferta marcó los inicios del sector y pervive, pero el crecimiento procede cada vez más de despachos, oficinas a medida y plantas completas para empresas de mayor tamaño. En el sector se impone la expresión ‘flex office’: espacios con contratos menos rígidos que el alquiler convencional y con una gestión integrada de mobiliario, mantenimiento, salas, tecnología y servicios comunes.

Oficinas 'flex' de Lexington recién estrenadas en el paseo de Gràcia, donde han abierto una veintena de coworkings / Manu Mitru / EPC

“Durante mucho tiempo, el mundo del coworking era una solución dirigida a un perfil mucho más vinculado a la startup o el freelance”, explica David Vega, consejero delegado de Lexington. “Ese origen ha ido dando paso a una oferta cada vez más orientada al cliente corporativo internacional”. En su centro de paseo de Gràcia, la compañía asegura que alrededor del 90% de las solicitudes proceden de corporaciones internacionales. La firma resume así la transformación del perfil del cliente: menos usuarios puntuales y más residentes habituales.

Oficinas 'flex' de Lexington recién estrenadas en el paseo de Gràcia, donde han abierto una veintena de coworkings / Manu Mitru / EPC

La trayectoria de Cloudworks ilustra la evolución del sector en la capital catalana. Cuando la empresa nació en Barcelona, en 2015, predominaban espacios de menos de 500 metros cuadrados dirigidos a pequeñas estructuras empresariales. La entrada de operadores internacionales dio escala y reputación al sector, que acabó de consolidarse con la pandemia. “Con el teletrabajo, los programas híbridos y la flexibilidad, las empresas empezaron a ver los espacios de coworking como un potencial partner”, señala Marta Gràcia, consejera delegada de Cloudworks.

Interior del coworking de CloudWorks en el paseo de Gràcia de Barcelona / Pau Gracià / EPC

La distribución interior de los edificios se ha adaptado a esta transformación. La compañía barcelonesa ha pasado de una proporción aproximada del 60% de coworking abierto y 40% de oficinas privadas a un modelo donde las zonas compartidas representan alrededor del 10% y los espacios privados concentran el 90%. En el paseo, relata la compañía, disponen de cinco plantas que combinan salas y zonas comunes amplias, junto a las dos plantas superiores que ocupan Trainline y Kiwi.com.

Ubicación como palanca de presencialidad

La ubicación ha ganado peso en la negociación entre empresas y trabajadores. Con plantillas acostumbradas al teletrabajo, exigir presencialidad varios días a la semana obliga a escoger oficinas bien conectadas y útiles para recibir clientes o reunirse en equipo. “Si no cumples con la ubicación, directamente no te vienen ni a ver”, resume Gràcia. La avenida del lujo barcelonés ofrece buenas combinaciones de transporte público, hoteles, comercio, centralidad y una dirección reconocible. Este entorno privilegiado ayuda a reducir la fricción del regreso obligatorio a la oficina y refuerza la percepción de valor del desplazamiento.

Terraza del coworking de CloudWorks en el paseo de Gràcia de Barcelona / Pau Gracià / EPC

Frente a la lógica de centralidad y representación, el distrito tecnológico 22@ mantiene un papel clave para empresas con crecimientos intensivos y necesidad de superficie. Gràcia recuerda que hace escasos años algunos clientes pedían “todo menos 22@“. La falta de producto en el centro y la presión de las rentas han cambiado la demanda. Una compañía que prevea crecer a gran escala encuentra en Poblenou una capacidad difícil de absorber en el centro. “Ha dejado de ser una opción barata para ser una ubicación clave para empresas con planes de crecimiento ambiciosos”, apunta.

Oficinas 'flex' de Lexington recién estrenadas en el paseo de Gràcia, donde han abierto una veintena de coworkings / Manu Mitru / EPC

No solo sillas y mesas

La nueva oficina flexible nace de una paradoja. Muchas tareas hoy pueden resolverse en línea, pero las empresas necesitan lugares en los que reunir equipos, presentar proyectos y reforzar la cultura corporativa. “El valor añadido de la oficina flex es ser un espacio colaborativo donde crear proyectos colectivos, donde la gente se pueda conocer y donde las empresas puedan fomentar el sentimiento de pertenencia", afirma Gràcia. La consecuencia se aprecia en el diseño de los espacios: más salas polivalentes, más cabinas para videollamadas, zonas comunes con mayor protagonismo y cuidado de la calidad acústica y la luz. “Puedes tener un espacio precioso, pero si a nivel de infraestructura no funciona, no sirve de nada para los clientes”, advierte.

Interior del coworking de CloudWorks en el paseo de Gràcia de Barcelona / Pau Gracià / EPC

Aticco reivindica la creación de comunidad como parte de sus servicio. La compañía cuenta con un equipo responsable de eventos en sus centros y organiza desayunos, afterworks y sesiones formativas semanalmente. Una programación que busca marcar distancias con el antiguo ‘business center’, basado sobre todo en despachos cerrados y servicios comunes. En el modelo flex, la relación entre empresas se ha convertido en parte del producto.

Coworking y aceleradora Barcelona Finance Hub, operado por Aticco en la antigua Bolsa de Barcelona en el paseo de Gràcia / Pau Gracià / EPC

Escalada en las rentas

El crecimiento convive con una tensión en los precios. Los operadores cobran por ocupación individual, mientras soportan rentas cada vez más elevadas al instalarse en zonas céntricas. Cloudworks sitúa el precio medio alrededor de los 400 euros por puesto, con variaciones según ubicación y producto. Gràcia advierte de que los alquileres suben más deprisa que el precio que el cliente acepta pagar por los puestos. El margen se estrecha y encontrar edificios rentables en el centro de la ciudad resulta más difícil. “Las rentas están subiendo de una manera escandalosa, pero al cliente de flex cuesta un poco entender todo el valor añadido de obtener ubicaciones céntricas”, resume Gràcia.