Recuerdos modernos
Una exposición muestra suvenires de diseño alternativos a los que se venden en la Rambla
Una gran fiesta el 13 y 14 de febrero de 2027 culminará cuatro años de reforma integral de la Rambla de Barcelona
Barcelona presenta una colección de souvenirs diseñados por jóvenes talentos
Otros suvenires de Barcelona serían posibles. Se esfuerzan en recordarlo los Amics de la Rambla y también los estudiantes de diseño. El resultado de la tormenta de ideas configura la exposición 'Elisava x Amics de La Rambla; Souvenir' (con esta última palabra tachada), que en esta segunda edición recoge 11 piezas de alumnos del Grado en Diseño e Innovación de dicha escuela. Son reflexiones muy personales sobre los objetos como recuerdos del popular eje y de Barcelona. Desde una carta-rosa de Sant Jordi, hasta cucuruchos artesanos con los que comer por la calle. Al estilo de algunos puestos de la Boqueria.
El fruto de la colaboración entre las dos entidades se puede visitar desde este martes hasta el 2 de julio en los bajos de Mirador de Colón, y comporta además un 20% de descuento para quienes quieran subir a lo alto del monumento. El cartel que abre la pequeña muestra, con mensajes como 'Yo desayuno con tenedor y tú haces brunch, no somos lo mismo", ya da algunas pistas.
Nada que ver con los suvenires rancios (de vestidos de sevillanas a ceniceros con monumentos) que aún abundan en muchas de las decenas de tiendas para turistas que se despliegan a unos metros por toda Ciutat Vella y cuya proliferación ha blindado el distrito.
La selección de 11 piezas, elaboradas por 22 alumnos que han trabajado con cuatro artesanos profesionales, "es una reflexión sobre el propio objeto de recuerdo, aquel que queremos que represente la ciudad", señalan desde Amics de la Rambla. Pretenden ejercer de pequeños recuerdos que invitan a reflexionar sobre la esencia y la cultura local de Catalunya y Barcelona, pero en particular de su epicentro turístico: la Rambla.
Inspiración e innovación
Sus creadores destacan que también buscan "acercar, compartir y comunicar el valor de la figura del artesano como elemento clave entre el diseño y la industria". Entre las piezas expuestas figuran la artística carta-rosa de Sant Jordi, con textos informativos que ilustran sobre el simbolismo y la leyenda, en inglés para el visitante curioso. También piezas de vajilla para disfrutar la gastronomía local, de los platos cuyo diseño se acoplan entre sí para que el pan conviva con el principal, a las aceiteras o recipientes para olivas más insólitos. También la aplicación del propio corcho como material de sacacorchos singulares, o la creación de jarros de cerámica inspiradas en las chimeneas industriales de la ciudad.
Hay elaboraciones de cerámica, de vidrio, de papel, de corcho...Las obras son una nueva excusa para 'ramblear', defiende la entidad. Y desde Elisava destacan que "las propuestas desarrolladas abordan conceptos como la reminiscencia, el ritual o la experiencia sensorial, utilizando elementos culturales como la gastronomía, la arquitectura o las prácticas populares para generar nuevas formas de conexión emocional con la ciudad". La creatividad se abraza con las reflexiones críticas y el mensaje más allá del objeto.
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