La estación de buses Barcelona Nord estrena renovación y ganará cerca de un millón de usuarios en tres años

Con unas instalaciones completamente modernizadas, la estación de autobuses Barcelona Nord ha estrenado este martes sus dependencias. Más de tres millones de pasajeros la utilizan cada año, si bien el Ayuntamiento ha explicado que prevé que sume casi un millón más, y se coloque cerca de los cuatro millones, antes de 2030.

Un solo espacio de 1500 m2 sustituye a las dos plantas que había antes de la reforma, iniciada la pasada primavera. El único acceso se encuentra en la calle Nàpols, lo que "permite ordenar y controlar mejor la afluencia" de pasajeros al edificio de la estación, que a su vez conduce a los andenes donde se encuentran estacionados los autobuses de las operadoras Alsa, Julià, Sagalés, Moventis, Flixbus y Castlexperience. Precisamente, uno de los aspectos que requería la antigua estación era la mejora de la seguridad. La instalación de sistemas inteligentes permiten ahora realizar "un seguimiento continuo de la actividad" en todos los puntos, con una mayor "capacidad de prevención y respuesta ante posible incidencias", señala Barcelona de Serveis Municipals (BSM), que ha invertido 14 millones de euros en toda la reforma.

"Nueva generación de estaciones"

Dos grandes pantallas en la pared anuncian las próximas salidas y llegadas de los autobuses, como sucede en el aeropuerto o en la Estació de Sants con los trenes. Algo que parecería normal, pero que para la ciudad, y aplicado a los autobuses, es nuevo. La estación, pese a no ser de gran tamaño, es por ahora la mayor de Barcelona. Es la "primera muestra de la nueva generación de estaciones" que espera tener la ciudad, que con 7.000 autobuses que cada día entran y salen de la urbe, sigue estudiando con la Generalitat cómo habilitar una terminal en cada corredor. El alcalde, Jaume Collboni, ha situado como horizonte 2035 para poder disponer finalmente de todas ellas, las primeras en la Sagrera y plaza Espanya. Pero también en Fabra i Puig, en la Diagonal entre Zona Universitària y Francesc Macià, y en la Gran Via por el extremo norte.

La nueva estación ha recuperado el mosaico 'Helios y las fases lunares', del artista Armand Olivè, que había quedado oculto por la antigua escalinata central.

La nueva Barcelona Nord, que ha estrenado además nuevo logo, destaca por tratarse de una terminal no solo de interurbanos (20%), sino también de conexiones con poblaciones de España (35%) y Europa (20%). Camino hacia los andenes del exterior, en el pavimento la nueva estación ha recuperado el mosaico 'Helios y las fases lunares', del artista Armand Olivè, que había quedado oculto por la antigua escalinata central.

BSM prevé ahora instalar placas fotovoltaicas en la cubierta de la estación para cubrir parte de su consumo energético.

Frente a las quejas de los vecinos de la estación por el ruido de los motores y al hacer marcha atrás de los autobuses, la primer teniente de alcalde de Urbanismo y movilidad, Laia Bonet, ha destacado que el consistorio reducirá este mismo año el impacto en el espacio público de las paradas, no tanto en este lugar, pero sí en la entrada sur por la Diagonal, la que reúne mayor volumen de autobuses interurbanos. Tras ello, en 2027 y 2028 se aplicarán mejoras en el resto de paradas.