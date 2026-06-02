Las entidades animalistas de Terrassa denuncian carencias en un centro de adopciones que el Ayuntamiento pasó a gestionar directamente

Las principales entidades de protección animal de Terrassa han hecho público un comunicado en el que muestran su "profundo desacuerdo" con la gestión que el Ayuntamiento está llevando a cabo en el Centro de Adopciones de Animales Domésticos (CAAD). El cambio de modelo se remonta a julio de 2025, cuando el Pleno municipal aprobó el traspaso de la gestión del centro al Departamento de Bienestar Animal.

Sin embargo, la nueva etapa no comenzó de forma efectiva hasta enero de 2026, cuando el consistorio asumió la gestión directa del servicio. Cinco meses después, las asociaciones consideran que se han priorizado cuestiones administrativas, burocráticas y de imagen por encima de las necesidades reales de los animales.

El documento, firmado por las asociaciones Voluntarios Gossos Terrassa, Progat Terrassa, 4 Petjades, Mixets del Carrer y SAR (Salvem Animals Recollits), llega después de dos sesiones de la Comisión de Bienestar Animal celebradas el pasado 26 de mayo y recoge una larga lista de reclamaciones relacionadas con el funcionamiento del centro.

Falta de personal y recursos veterinarios

Las entidades denuncian la falta de personal especializado, la ausencia de protocolos claros, problemas de comunicación interna, la insuficiencia de recursos veterinarios y la falta de seguimiento de algunos animales alojados en residencias externas. También alertan de dificultades en la gestión de las acogidas y adopciones, de la ausencia de un inspector de Bienestar Animal desde febrero y de la falta de respuestas concretas a muchas de las cuestiones planteadas durante las reuniones con el consistorio.

Uno de los aspectos que más preocupa a los colectivos es la situación del departamento veterinario. Según exponen, actualmente una sola veterinaria asume la atención de los animales del CAAD y de aquellos que permanecen en residencias externas, tras las bajas de larga duración de otras profesionales. Las asociaciones consideran que esta situación dificulta garantizar una atención adecuada y repercute directamente en el bienestar de los animales.

El comunicado también cuestiona la gestión de los perros considerados no adoptables, la falta de información veterinaria que reciben las familias de acogida y la ausencia de visitas periódicas a algunos animales alojados fuera del centro municipal. Además, lamentan que hayan sido las propias entidades quienes hayan tenido que reclamar medidas básicas de protección frente a las altas temperaturas, como la instalación de zonas de sombra.

En sus conclusiones, los colectivos sostienen que los meses transcurridos desde que se aprobó el cambio de modelo de gestión deberían haber servido para preparar una transición más ordenada. También afirman que las aportaciones del voluntariado han sido "minimizadas, banalizadas y a menudo ignoradas" y critican que las reuniones periódicas no estén dando resultados ni acuerdos concretos.

El Ayuntamiento admite "dificultades" durante la transición

Por su parte, el teniente de alcalde de Transición Ecológica Democrática y concejal de Bienestar Animal, Noel Duque, muestra su respeto hacia las entidades y reconoce buena parte de las "dificultades" que denuncian. "Entiendo que las entidades estén desgastadas y cansadas de esperar cambios que no acaban de llegar", ha señalado el edil, quien ha recordado que el Ayuntamiento asumió la gestión directa del servicio el pasado enero coincidiendo con la baja de las dos veterinarias del centro, una situación que, según asegura, ha condicionado el funcionamiento del departamento durante los primeros meses.

Duque ha defendido que el consistorio se encuentra en pleno proceso de adaptación al nuevo modelo de gestión y ha asegurado que ya se están impulsando medidas para reforzar el servicio. Entre ellas, ha destacado la incorporación de la figura del etólogo, el incremento de la plantilla veterinaria de dos a tres plazas y la previsión de sumar más cuidadores a través de Recursos Humanos.

"Todo lo que piden, estamos trabajando para resolverlo porque tienen razón", ha afirmado el responsable municipal, que se ha comprometido a llevar respuestas y soluciones concretas a la próxima Comisión de Bienestar Animal.

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El concejal también ha insistido en la importancia de mantener la colaboración con las asociaciones y ha reconocido su preocupación por el distanciamiento que percibe entre las entidades y el Ayuntamiento. "El bienestar animal no avanzará si no es de la mano de las entidades", ha asegurado. Pese a las críticas recibidas, Duque se ha mostrado optimista y confía en que la situación mejore en los próximos meses a medida que se consoliden los cambios organizativos y se cubran las vacantes existentes en el servicio.