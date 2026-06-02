La directora de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, Marian Muro, en el Afterwork de EL PERIÓDICO

En pleno debate sobre el futuro de los apartamentos turísticos en Barcelona, el nuevo Afterwork de EL PERIÓDICO que se celebrará el próximo 8 de junio a las 19.00 horas en Casa Cupra Raval (paseo de Gràcia, 109) contará con la participación de Marian Muro, directora general de Apartur, una de las voces más influyentes en el debate sobre el turismo urbano y esta fórmula de alojamiento en la ciudad.

Con una sólida trayectoria en el ámbito de la gestión turística, Muro ha ejercido diferentes cargos de responsabilidad tanto en el sector público como privado, lo que le ha permitido desarrollar una visión transversal del modelo turístico. Desde hace dos años es directora de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, Apartur.

A lo largo de su dilatada carrera profesional, ha defendido la necesidad de una regulación clara y eficaz que garantice la convivencia entre visitantes y residentes, a la vez que preserve el impacto económico positivo del turismo. Su perfil combina experiencia institucional, capacidad de diálogo y un enfoque estratégico ante los retos actuales del sector.

Durante el encuentro, compartirá su visión sobre el futuro del turismo en las ciudades y los desafíos que enfrenta el sector en un contexto de continua transformación. Muro defiende el papel de los apartamentos turísticos por días, que completa a la tradicional oferta hotelera en la capital catalana, y suma unas 10.000 viviendas con licencia para realizar la actividad en la ciudad.

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