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Fuego

Desalojado el instituto Vilumara de L'Hospitalet por un incendio en un aula

El incidente se ha saldado sin heridos

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat.

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat. / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

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L'Hospitalet de Llobregat
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Un total de site dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han desplazado este martes 2 de junio hasta el instituto Can Vilumara de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) después de que se declarase un incendio en un aula. Un incidente que ha obligado a desalojar el equipamiento, que cuenta con unos 800 alumnos entre 12 y 18 años, ya a primera hora de la mañana, dado que el 112 ha recibido la alerta a las 8.02 horas.

Aunque el fuego ha quedado confinado en una única clase y no se ha llegado a extender al resto del edificio, el humo sí que se ha extendido por el inmueble, lo que ha supuesto que los Bombers hayan tenido que efectuar tareas de ventilación.

No ha habido heridos durante el suceso y los daños se han limitado al mobiliario del aula y a equipamiento de los alumnos, como ordenadores. Según explican fuentes municipales, el origen del fuego radica en un ventilador que ha estado abierto toda la noche y el fuego se ha iniciado antes de que los alumnos llegasen al centro.

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Pese a que las llamas han quedado extinguidas, fuentes del instituto y del consistorio han destacado a este diario que, pasadas las 10.15 horas, los alumnos todavía no habían podido regresar al centro. De hecho, a lo largo de este lunes, las clases han quedado suspendidas debido a las afectaciones derivadas del humo y se evaluará la vuelta de cara a este miércoles 3 de junio.

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