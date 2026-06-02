La densificación no basta: los urbanistas piden vincularla a empleo y transporte para evitar 'ciudades dormitorio'

“Densificar no resolverá la emergencia habitacional, pero puede ayudar”. Esta fue una de las ideas que sobrevolaron en el auditorio del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) este lunes 1 de junio. El espacio acogió un acto que congregó a distintas primeras espadas en materia de urbanismo de las principales administraciones catalanas. Entre ellas, Elisabet Cirici, directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura de la Generalitat de Catalunya, Jordi Mas, director General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, o Maria Buhigas, arquitecta jefe del Ayuntamiento de Barcelona.

Los distintos ponentes discursaron así sobre la necesidad de densificar en Catalunya para generar más techo residencial, pero condicionándolo a generar vivienda accesible, que esté conectada con el transporte público, cuente con equipamientos y que vaya acompañada del desarrollo de actividad económica. “Seguimos diciendo que Catalunya y España son modélicos en la estructura policéntrica de municipios, pero si nos descuidamos los acabaremos convirtiendo todos en ciudad dormitorio”, advirtió Buhigas.

La arquitecta insistió también en que le preocupa que alguien piense que Barcelona tenga “un subsuelo infinito para que lleguen trenes, autobuses o lo que haga falta” dado que, considera, “no es deseable para un país que toda la mixtura y complejidad se concentre en un sitio”. Por ello, Buhigas sostuvo también que los debates técnicos como el que tuvo lugar en el COAC son una “excusa” para que no haya una discusión política real sobre “qué país queremos y cómo lo queremos estructurar”.

Previo a Buhigas, Elisabet Cirici ya había incidido en que, a su parecer, el territorio “puede acoger mucho más allá del área metropolitana”. Así, remarcó la importancia de poner vivienda allá donde haya buena movilidad y actividad económica. Un guante que recogió Mireia Peris, jefa del servicio de redacción del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM). Peris incidió en que, si se habla de la Catalunya de los 10 millones de habitantes, normalmente el debate se centra en las proyecciones demográficas, pero que “nos olvidamos de los puestos de trabajo que necesita esta gente”.

“Si el debate sobre la residencialización no va acompañado del debate de puestos de trabajo, estaremos perdiendo la partida”, aseveró Peris, porque de ser así, según la responsable técnica del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), “perderemos la oportunidad de generar barrios, de generar ciudades mixtas y de transformar las ciudades para acercar los puestos de trabajo de las personas”. Algo que la arquitecta defiende que ya buscan llevar a cabo desde el PDUM, que está a la espera de ser aprobado de forma definitiva.

La crisis de la vivienda

A los ponentes se les preguntó por la densificación en un contexto urbanístico, por las herramientas disponibles para hacerla posible o por dónde es posible desarrollarla. Pero si todos los caminos llevan a Roma, en pleno contexto de emergencia habitacional, todos los debates urbanísticos llevan a la actual crisis de acceso a la vivienda.

"El objetivo de la intensificación sólo puede ser uno: que la gente tenga acceso a la vivienda. Y debe ser protegida, porque los precios actuales son imposibles. Son precios para personas jurídicas y casi que debería estar prohibido que las personas jurídicas tuvieran pisos", Sebastià Jornet, arquitecto urbanista, presidente de la Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC)

A lo largo del acto del COAC se insistió en que el problema de acceso a la vivienda en Catalunya ya no puede tratarse solo como una cuestión de construir más pisos, sino como un reto de país. En el debate se recordó que existe una necesidad clara de aumentar la capacidad de vivienda —libre y protegida— para acoger tanto a la población que llega como a quienes no pueden acceder a una vivienda digna.

De hecho, las proyecciones oficiales de crecimiento demográficodel PDUM y otros urbanistas independientes ponen de manifiesto la necesidad de duplicar las viviendas contempladas en el planeamiento urbanístico vigente durante los próximos 25 años. Especialmente en la segunda corona metropolitana, donde la actual proyección de hogares queda muy por debajo de la necesaria para absorber el aumento de población previsto.

El documento pone a Sabadell como ejemplo más ilustrativo: con las viviendas previstas en el planeamiento actual (5.000), la cocapital vallesana no lograría asumir su demanda demográfica ante ninguno de sus escenarios potenciales de aquí al 2050. Ni siquiera en el más bajo, en el que necesitaría el doble (10.600) de los hogares proyectados hoy. El mismo PDUM también proyecta zonas de desarrollo económico y estima algunas de las infraestructuras y transportes necesarios para dar respuesta a las necesidades de la Gran Barcelona del futuro.