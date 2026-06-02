Castelldefels, Gavà y Viladecans dan el pistoletazo de salida a la temporada de playa de 2026

El verano ya asoma a la vuelta de la esquina y pocos elementos dan mayor fe de ello que las filas de personas en los trenes y autobuses cagadas con una sombrilla, una tolla y alguna que otra neverita portátil rumbo a la playa. Los municipios del Delta del Llobregat que cuentan con largos arenales en los márgenes de sus respectivas costas, ya han dado el pistoletazo de salida a la temporada de playa de este 2026 (Castelldefels y Gavà) o, en su defecto, se encuentran a pocos días de hacerlo (Viladecans).

De nuevo, las playas de los municipios del área de Barcelona encaran una nueva temporada estival marcada por la constante regresión de la línea de la costa. En una década (entre los años 2012 y 2022), los 30 kilómetros de playas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han perdido una cuarta parte de su superficie, una situación aún más grave en municipios como Badalona (-29%), o Montgat (-66%), que este año, por ejemplo, no podrá abrir ninguno de sus chiringuitos.

Castelldefels

Desde este lunes 1 de junio, todos los servicios y equipamientos de la playa de Castelldefels están operativos para hacer frente a una nueva temporada, que terminará el 27 de septiembre. Este verano, el ayuntamiento sigue avanzando con el objetivo de "garantizar que todo el mundo pueda disfrutar del mar con seguridad, comodidad y autonomía, también las personas con movilidad reducida". Por ello, entre otras cuestiones, este año se han instalado de nuevo cinco puntos de baño adaptado.

Además, se ha mejorado el punto accesible en el acceso 32 (entre las calles 15 y 16). Más allá de la silla anfibia para facilitar el baño, este punto cuenta con espacio de aparcamiento reservado, aseo y accesos adaptados, pasarelas y espacio de sombra. El servicio de asistencia al baño está operativo en las mismas fechas y horarios del servicio de salvamento y socorrismo (del 1 de junio al 27 de septiembre). "Para completar la apuesta por la accesibilidad universal de la playa, los paneles informativos que están instalados en diferentes puntos incorporan códigos Navilens, unos códigos QR que leen textos en voz alta y por tanto facilitan el acceso a la información a personas con discapacidad visual", apunta el consistorio.

Las playas de Castelldefels también cuentan con un dispositivo de seguridad específico. En funcionamiento desde junio a finales de septiembre, está integrado por ocho agentes y dos mandos (un sargento y un subinspector) que realizan sus funciones con quads y vehículo tipo buggy, además de dos patrullas que realizan el servicio por la arena ya pie por la zona peatonal.

La playa de Castelldefels cuenta con una nueva pasarela elevada, impulsada por el ÁMB, en el acceso 3 (entre las calle Colombia y Venezuela). El proyecto tiene como objetivo principal mejorar la funcionalidad ecológica de los sistemas dunares y, a su vez, facilitar el acceso a la playa a personas con discapacidad.

Gavà

Este verano, Gavà refuerza especialmente los mensajes vinculados al civismo, la convivencia y el respeto por el entorno natural. El ayuntamiento recuerda la importancia de mantener las playas limpias y libres de humo, respetando las dunas y haciendo un uso responsable de los espacios compartidos para garantizar una convivencia positiva entre bañistas, vecindario y personas visitantes. La alcaldesa, Gemma Badia, ha afirmado que “las playas de Gavà son espacios vivos, abiertos y diversos que forman parte de la identidad de la ciudad y un referente como espacio de ocio metropolitano. Por eso continuamos trabajando para ofrecer más servicios, más comodidad y más seguridad en un entorno natural que nos esforzamos en proteger”.

Para reforzar la seguridad y mejorar la vigilancia, esta temporada se incorpora una nueva torre de socorrismo. "Con esta nueva instalación, las playas de Gavà pasan a disponer de tres torres de vigilancia, hecho que permite ampliar la cobertura visual del litoral y ofrecer una atención más rápida y eficiente a las personas usuarias", remarca el ayuntamiento. El servicio de salvamento y socorrismo estará operativo hasta el 24 de septiembre cada día de la setmana y contará con tres lugares de auxilio y siete sillas de vigilancia distribuidas a lo llargo de la playa.

Así, la Policia Municipal refuerza un año más su presencia en la zona marítima durante la temporada alta con el objetivo de "garantizar la seguridad, prevenir actos incívicos y velar por la convivencia". El ejecutivo local señala que los dispositivos de vigilancia se intensificarán especialmente durante los fines de semana y festivos, tanto en la playa como en los entornos urbanos y zonas de aparcamiento.

Las playas de Gavà están plenamente equipadas con duchas, fuentes, bancos, papeleras y contenedores semisoterrados; puestos de socorro, pérgola para generar un punto de sombra, pasarelas, juegos infantiles y deportivos, balizamiento, kioskos a pie de arena, alquiler de hamacas y parasoles, así como una amplia oferta gastronómica en el barrio marítimo. La temporada mantiene también la playa para perros, situada en la playa de las Marinas, con horario de 8.30 a 20.30 horas, estará activa a partir de la segunda quincena de junio hasta el 24 de septiembre.

Además, durante el mes de julio está prevista la apertura del Centre de Mar y de la nueva pista polideportiva, dos equipamientos que ampliarán la oferta de actividades y servicios vinculados al litoral y que reforzarán las playas como espacios de convivencia, actividad y vida comunitaria.

Viladecans

Los servicios de las playas de Viladecans volverán a arrancar este primer fin de semana de junio con la puesta en funcionamiento de los vigilantes de salvamento y socorrismo, la atención a las personas con movilidad reducida, el autobús en la playa, el estacionamiento regulado, la información sobre el estado del mar o el dispositivo policial. Casi todos experimentarán mejoras, destacando el servicio de salvamento y socorrismo, que incrementará personal y se alargará una semana, como el transporte público, con autobuses que empezarán la jornada una hora antes: a las 9 de la mañana.

Desde el 6 de junio, se desplegará el equipo de salvamento y socorrismo cada día de 10 a 19 horas, tanto en la playa de la Murtra como en la de la Pineda. "Este año, el servicio ha mejorado, alargándose hasta el 6 de septiembre (una semana más que el pasado año) y creciendo en el número de socorristas", apunta el cosnistorio en un comunicado. Si el año pasado eran cuatro, este año habrá cinco socorristas en los meses de junio y septiembre, y seis en julio, agosto y septiembre. Además, habrá un profesional adicional los fines de semana de julio y agosto. Este servicio gestionará también la silla que sirve para facilitar el baño accesible a personas con movilidad reducida.

Otro servicio que crecerá es el autobús a la playa, el Vilabús 4 (VB4), que empezará este viernes 5 de junio y que estará disponible hasta el 13 de septiembre. Ampliará su horario, ya que el primer bus saldrá desde la ciudad una hora antes, a las 9 de la mañana, y el último de regreso saldrá a las 20.30 horas de la playa. Entre semana habrá trayectos cada hora y los fines de semana y festivos cada media hora. Así, para fomentar el uso del transporte público y reducir la presión sobre el aparcamiento, el Vilabús 4 seguirá siendo gratuito los fines de semana y festivos.

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Como en las vecinas Gavà y Castelldefels, la Policía Local mantendrá un dispositivo permanente de control y vigilancia durante todo el verano en la playa para garantizar el civismo y la seguridad. Realizará la vigilancia de la entrada y el acceso a la playa y cubrirá el espacio agrícola cercano. La policía dispondrá de una caseta de atención a pie de playa que hará de punto de información para todos los usuarios de la playa que necesiten consultar localización de servicios o normativa de las playas, entre otros, así como para la recepción de denuncias y quejas relacionadas con hechos ocurridos en la playa y asistencia a menores, personas mayores o en situación de vulnera. Esta temporada habrá dos pasarelas de baño accesible, una de las cuales es nueva, de tipo enrollable, ubicada en el primer acceso desde el aparcamiento.