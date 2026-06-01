El 'Tast a la Rambla' 2026 de Barcelona vende 152.000 tapas y corona la hamburguesa del restaurante Leña

La XII feria gastronómica 'Tast a la Rambla' de Barcelona ha acabado este domingo tras recibir unas 400.000 visitas, una participación similar a la anterior edición, y vender 152.320 degustaciones durante 4 días en la plaza Catalunya, ya que la Rambla sigue en obras de remodelación.

Este 2026 han participado 30 restaurantes y 6 pastelerías. La feria de cocina al aire libre ha contado con la presencia de restaurantes con 13 estrellas Michelin y 18 Soles Repsol, informan en un comunicado Amics de La Rambla y Grup GSR, los organizadores.

De entre todos los platos ofrecidos, la tapa que más ha convencido al público visitante ha sido la personal visión de la hamburguesa de Dani García en su restaurante ‘Leña’ barcelonés. La han seguido las propuestas de ‘La Mafia Mexicana’ y ‘Família Nuri’, que han quedado en segundo y tercer lugar respectivamente.

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El director del festival y de Grup GSR, Jordi Parra, ha dicho que las cifras prueban que "la cocina de Barcelona no es solo una cocina exitosa, sino también una cocina de 10", y el presidente de Amics de la Rambla, Àlex Balletbó, ha recordado que el evento volverá a su emplazamiento original en 2027 tras la finalización de la reforma del paseo.